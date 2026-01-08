Συνεχίζεται το χάος στον Κηφισό: Στα 15χλμ η ουρά μετά το τροχαίο με τα δύο φορτηγά – Νεκρός ο ένας οδηγός του φορτηγού

Χαοτική παραμένει και μετά τις 10:30 η κατάσταση στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Το τροχαίο με τα δύο φορτηγά στο ύψος του Αιγάλεω, έχει προκαλέσει ασφυξία στο ρεύμα καθώς τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα από το σημείο του ατυχήματος, ως τη Νέα Ερυθραία, σε μία ουρά σχεδόν 15 χιλιομέτρων!

Από το τροχαίο δυστυχώς ο ένας εκ των δύο οδηγών έχασε τη ζωή του, ενώ ο άλλος έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Οσον αφορά τη κίνηση, στην υπόλοιπη Αττική προβλήματα αντιμετωπίζονται κυρίως στην Κηφισίας στην κάθοδο προς Αθήνα, από το ύψος του Ψυχικού ως και την Λ. Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη στο ύψος της Λ. Μεσογείων και στη Λ. Θηβών από το Περιστέρι ως το Αιγάλεω στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Δείτε την κατάσταση στον χάρτη στις 10:30 το πρωί:

Δείτε ΕΔΩ live τη κίνηση

Διαβάστε επίσης:

Κλιμακώνουν οι αγρότες μετά την εξειδίκευση των μέτρων – 48ωρο μπλακ άουτ, ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη – Με επιβολή του νόμου απειλεί η κυβέρνηση

Η Τυχεροπούλου έμεινε εκτός του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταγγέλλει πολιτική επιλογή συγκάλυψης

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Στη Ριτσώνα σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός, τι ζήτησε η οικογένειά του