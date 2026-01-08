Τηλεθέαση με είδηση είχε το τηλεβαρόμετρο της Τετάρτης (7/1)

Είναι αδιαμφισβήτητα είδηση –σπάνιο φαινόμενο– αυτό που συνέβη χθες και κατέγραψε η Nielsen. Πρώτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της ημέρας, το δημοφιλέστερο όλων, έπειτα από πάρα πάρα, μα πάρα πάρα πολύ καιρό, ήταν κεντρικό δελτίο ειδήσεων και συγκεκριμένα του Mega.

Κάποτε, σε αρκετές σε σεζόν, προηγούμενες δεκαετιών, συχνά – πυκνά κεντρικά δελτία ειδήσεων, αλλά και νυχτερινά, εμφανίζονταν στην κορυφαία, ή στις πρώτες θέσεις τηλεθέασης.

Για την ιστορία, τη δεκαετία του ΄90 –συγκεκριμένα το 1993, μακριά από τις εποχές του ίντερνετ και των ψηφιακών δεδομένων–, νυχτερινό δελτίο του Mega, με τον Αιμίλιο Λιάτσο «πετάχτηκε» στην κορυφή της τηλεθέασης προγραμμάτων ολόκληρης σεζόν και διότι είχε μεταδοθεί στη μέση της διάρκειας (δυόμιση ωρών και 10 λεπτών) της θρυλικής συνέντευξης της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω» του Mega.

Το χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega καταφέρνει την καλύτερη επίδοση της τυπολογίας του στις πρόσφατες σεζόν, καθώς οι 753.000 τηλεθεατές που το επέλεξαν για την ενημέρωση τους το έστειλαν με τη μία στην πρώτη θέση της κλίμακας Nielsen.

Την Τετάρτη, στο μεταξύ, η Ενημέρωση είχε έντονη εκπροσώπηση στις προβεβλημένες θέσεις τηλεθέασης.

Δεύτερη επιλογή ήταν το επαναληπτικό «Στο παρά 5» και τρίτο το «Σόι σου». Το «Deal»… προσπέρασε κάθε άλλο πρόγραμμα της κατηγορίας του, αλλά και άλλων τυπολογιών, και βρέθηκε στην τέταρτη θέση του Top 10.

H «απογείωση» τηλεθέασης από το μεσημέρι και έπειτα χάρισε την πρωτιά στο Mega την Τετάρτη (7/1)