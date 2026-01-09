ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι – Για ποιους προβλέπεται πλήρης απαλλαγή

Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ 2026 προβλέπεται για νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, υπό την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ και η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Επιπρόσθετες απαλλαγές ισχύουν για ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, καθώς και για όσους κατέχουν δικαιώματα σε ιστορικά διατηρητέα κτίρια ή διατηρητέα μνημεία.

Επιπροσθέτως, περίπου 900.000 φορολογούμενοι με περιορισμένα εισοδήματα θα δουν τον φόρο ακινήτων τους να μειώνεται έως 50% ή να μηδενίζεται εντελώς.

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, τη συνολική επιφάνεια των κτισμάτων και την αξία της ακίνητης περιουσίας, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι δικαιούνται εκπτώσεις

Μάλιστα, οι κάτοικοι οικισμών με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, εκτός της Περιφέρειας Αττικής πλην των νησιών, καθώς και συγκεκριμένων περιοχών του Έβρου, της Δυτικής Μακεδονίας και των συνοριακών περιοχών σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους, θα απολαύσουν μείωση 50% στον φόρο ακινήτων.

Η έκπτωση ισχύει για πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία της κύριας κατοικίας, εφόσον η αντικειμενική της αξία δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Εάν επιπλέον η κατοικία είναι ασφαλισμένη για φυσικές καταστροφές, η συνολική έκπτωση μπορεί να φτάσει το 70%, καθώς προστίθεται επιπλέον μείωση 20%.

Στις αρχές Μαρτίου η έκδοση των εκκαθαριστικών

Σε ό,τι αφορά την έκδοση των εκκαθαριστικών για τον ΕΝΦΙΑ 2026, η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) προγραμματίζει την αποστολή τους στις αρχές Μαρτίου.

Ειδικότερα, μέχρι το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διορθώσουν στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους για το 2025.

Οι αλλαγές αυτές θα καθορίσουν άμεσα το ποσό του φόρου που θα κληθούν να καταβάλουν φέτος. Οι διορθώσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν τετραγωνικά μέτρα ακινήτων, ποσοστά συνιδιοκτησίας, κατηγορία εμπράγματων δικαιωμάτων και χρήση των ακινήτων.

Ακόμα και μικρές ανακρίβειες στα στοιχεία μπορεί να προκαλέσουν σημαντική αύξηση στο τελικό ποσό του φόρου, γι’ αυτό η προσεκτική επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων κρίνεται απαραίτητη.

Σε περιπτώσεις που εντοπιστούν ελλιπή ή εσφαλμένα δεδομένα, η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης αποτελεί μονόδρομο για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων.

