ΚΟΣΜΟΣ

09.01.2026 09:47

Στιγμές τρόμου σε γενέθλια: Μπαλόνια πήραν φωτιά μπροστά στην εορτάζουσα (video)

09.01.2026 09:47
balonia new

Σε εφιάλτη μετατράπηκε η έκπληξη γενεθλίων, η που έκαναν σε μια γυναίκα στο Ουζμπεκιστάν φίλοι της, όταν μπαλόνια πήραν φωτιά μπροστά στο πρόσωπο της εορτάζουσας.

Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν η Nozza Usmanova περίμενε στην είσοδο ενός καταστήματος στη Μπουχάρα, για να παραλάβει τα δώρα της, με αφορμή τα γενέθλιά της.

Μπαλόνια πήραν φωτιά μπροστά στην εορτάζουσα  

Δευτερόλεπτα αφότου χαιρέτησε τους συγγενείς της, μια γυναίκα της έδωσε μια τούρτα με ειδικά πυροτεχνικά κεράκια και λίγο αργότερα την πλησίασαν μία γυναίκα που κρατούσε μπαλόνια με υδρογόνο και ένας άντρας.

Σε βίντεο διακρίνεται ένα κεράκι δίπλα στα μπαλόνια. Και τότε έγινε το κακό.. Οι φλόγες του κεριού άγγιξαν τα μπαλόνια, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια τεράστια μπάλα φωτιάς. 

Το υδρογόνο, που είχαν τα μπαλόνια, είναι ένα εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο, που χρησιμοποιείται συχνά σε μπαλόνια για πάρτι, επειδή τα κάνει να αιωρούνται.

Ωστόσο, μπορεί να αναφλεγεί εύκολα, εάν έρθει σε επαφή με σπινθήρες, φλόγες ή κεριά.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Nozza Usmanova: «Συνέβη τόσο γρήγορα. Δεν είμαι σίγουρη πώς κατάφερα να ξεφύγω από αυτό».

Ευτυχώς, η φωτιά κράτησε μόνο για λίγο, και αμέσως μετά η γυναίκα έλεγξε τους καλεσμένους της ανάμεσα στους οποίους ήταν και μία γυναίκα με ένα μωρό. «Είναι ανακούφιση που κανείς δεν τραυματίστηκε και δεν προκλήθηκαν ζημιές», πρόσθεσε η Nozza.

