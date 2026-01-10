Αχαΐα: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στο Ρίο, ισχυρή χαλαζόπτωση στην Πάτρα

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου την Αχαΐα, με τις ισχυρές ριπές των ανέμων να οδηγούν σε δεκάδες πτώσεις δέντρων και κλαδιών σε πολλές περιοχές του νομού.

Το μεγαλύτερο μέτωπο καταγράφεται στην Αιγιάλεια, όπου οι υπηρεσίες του Δήμου και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την απομάκρυνση κορμών.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στην Πάτρα, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και σε γειτονιές όπως η Οβρυά και το Ρίο, όπου δέντρα κατέρρευσαν πάνω σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια.

Στην πόλη σημειώθηκε και ισχυρή χαλαζόπτωση, προκαλώντας αναστάτωση στους οδηγούς. Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι, πεζοδρόμια και αυλές καλύφθηκαν από στρώματα χαλαζιού. Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά.

Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στο Ρίο

Για ακόμη μία φορά, το Ρίο πλημμύρισε το πρωί, καθώς η έντονη κακοκαιρία και οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι προκάλεσαν άνοδο της στάθμης της θάλασσας και υπερχείλιση των υδάτων στον παραλιακό δρόμο.

Η περιοχή θύμισε εικόνες… Βενετίας, με τα νερά να καλύπτουν τμήματα του οδοστρώματος και να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, τονίζοντας ότι κάθε ισχυρή κακοκαιρία μετατρέπει τον παραλιακό δρόμο σε λίμνη, προκαλώντας ταλαιπωρία και κινδύνους για οδηγούς και πεζούς.

Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στην περιοχή του Αντιρρίου αυτή την ώρα η θάλασσα και τα κύματα έχουν βγει στη στεριά πλημμυρίζοντας τους δρόμους στην Δυτική προβλήτα του Αντιρρίου.

Ψηλά κύματα στο λιμάνι της Τήνου

Οι ισχυροί νοτιάδες που πνέουν σήμερα στην Τήνο επηρεάζουν σημαντικά το νησί, με αυξημένη ένταση ανέμων και έντονο κυματισμό, κυρίως στα νότια και στο εξωτερικό λιμάνι. Σύμφωνα με το tinostoday.gr, οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν μεταφερθεί στο οδόστρωμα πέτρες και αντικείμενα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, όπου τα κύματα είναι υψηλά και οι ριπές του ανέμου ισχυρές. Συνιστάται οι οδηγοί να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και, όπου είναι εφικτό, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Πτώσεις δέντρων και έντονη θαλασσοταραχή στο Ναύπλιο

Σοβαρά προβλήματα προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πλήττουν την Αργολίδα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πτώσεις δέντρων και κλαδιών σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, αλλά και την έντονη θαλασσοταραχή σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Από τους μανιασμένους ανέμους τεράστια κύματα της θάλασσας έσπρωξαν τα νερά στην παλιά πόλη με αποτέλεσμα δρόμοι να πλημμυρίσουν και να διακοπεί η κυκλοφορία στις οδούς Αμαλίας και Συγγρού.

Κατολισθήσεις από την κακοκαιρία στον δήμο Αγράφων

Προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει την ορεινή Ευρυτανία. Από την έντονη βροχόπτωση σημειώθηκαν κατολισθήσεις βράχων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις των κατοίκων.

Όπως ανέφερε σε ενημέρωσή του ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, από τις πρώτες πρωινές ώρες τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας βρέθηκαν στο πεδίο, παρεμβαίνοντας όπου χρειάστηκε. Άμεσα αποκαταστάθηκαν καταπτώσεις στον κεντρικό δρόμο προς το χωριό Άγραφα, στη Στάνα, καθώς και στον δρόμο προς τον Άγιο Νικόλαο, ώστε να διασφαλιστεί η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Κρυονέρι, όπου παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα στο αντλιοστάσιο. Η μεγάλη ποσότητα νερού και οι ορμητικοί χείμαρροι δεν επιτρέπουν προς το παρόν την προσέγγιση των συνεργείων, με τον Δήμο να αναζητά τρόπους για να επέμβει με ασφάλεια μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία – Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Πολική φωτοβολίδα» με χιόνια έως τη θάλασσα και 75% πιθανότητα στην Αττική – Τρομακτικές εικόνες από Ναύπλιο

Φοινικούντα: Νέα ανατροπή στην υπόθεση του διπλού φονικού – Για 4 ώρες στα δικαστήρια ο 22χρονος, αλλάζει η κατηγορία σε «φυσικό αυτουργό»

Νίκαια: Νέες συνελεύσεις μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αποφάσισαν οι αγρότες – Δεν φεύγουν τα τρακτέρ από τους δρόμους