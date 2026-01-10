Βενεζουέλα: Επέστρεψαν τουλάχιστον 4 πρώην «σκιώδη» τάνκερ

Τουλάχιστον τέσσερα τάνκερ, με τα περισσότερα από αυτά έμφορτα πετρελαίου που είχαν αποπλεύσει “σκιωδώς” από τη Βενεζουέλα στις αρχές Ιανουαρίου ή με τους αναμεταδότες του στίγματος της θέσης τους εκτός λειτουργίας, εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού, έχουν τώρα επιστρέψει στα χωρικά ύδατα της λατινοαμερικανικής χώρας, σύμφωνα με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας (PDVSA) και την TankerTrackers.com που ιχνηλατεί την πορεία των πλοίων.

