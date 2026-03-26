Μαρινάκης για υποκλοπές: Ο Ντίλιαν είναι καταδικασμένος σε α’ βαθμό, η αντιπολίτευση θέλει να μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο

«Δεν μπορούν την προγραμματική πολιτική αντιπαράθεση», κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Mega, αναφερόμενος στην αντιπολίτευση και τις υποκλοπές, με αφορμή τη νέα δήλωση του κ. Ντίλιαν.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Ο συγκεκριμένος κύριος είναι καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό και έχει τη θέση του κατηγορούμενου στην κατ’ έφεση δίκη στο β’ βαθμό. Έχει τους ισχυρισμούς που έχει. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι ισχυρισμοί δεν έχουν διατυπωθεί ενώπιον δικαστηρίων. Το δικαστήριο δεν θα το κάνουμε εδώ, ούτε στη βουλή ή σε τηλεοπτικό παράθυρο. Η δικαιοσύνη έχει πει ότι δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού και παρέπεμψε τους 4 ιδιώτες, οι οποίοι καταδικάστηκαν. Βλέπω προσπάθειες της αντιπολίτευσης να υιοθετήσουν τις θέσεις ενός κατηγορούμενου ως θέσφατο και να μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο. Οι δίκες δεν γίνονται οπουδήποτε αλλού πέραν της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει κάτι που να ερευνά η δικαιοσύνη και να μην είναι σοβαρό. Η υπόθεση αυτή τοποθετείται τέσσερα χρόνια πριν. Ότι υπήρξε ξεκάθαρη αστοχία και αναγνωρίστηκε από τον πρωθυπουργό και προβήκαμε σε αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο. Η ίδια η Ευρώπη , η Κομισιόν το αναγνωρίζει. Το να μετατρέπουμε μια σοβαρή συζήτηση σε μια συνολική καταδίκη της χώρας σε ζητήματα ασφαλείας, μην παίζουμε στα ζάρια θέματα εθνικής ασφαλείας».

Ερωτηθείς αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν νόμοι για καταδικασμένους σε υποθέσεις υποκλοπών δήλωσε πως «δεν υπάρχει τέτοιο θέμα» και πως «αυτά κυκλοφορούν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις».

Συμπλήρωσε ότι «δεν μπορούν την προγραμματική πολιτική αντιπαράθεση», αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. «Η αντιπολίτευση δεν έχει ένα πρόγραμμα στο χαρτί, τότε το γυρίζει στα δικαστικά, δεν τα υποτιμώ, αλλά δεν είναι δουλειά κανενός κόμματος να αναλάβει χρέη δικαστή ή εισαγγελέα», πρόσθεσε.

Για την υπόθεση των Τεμπών ανέφερε πως «δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό των ανθρώπων που θα ζήσουν ξανά αυτή την τραγωδία». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως μιλάμε για μία εκ των δύο μεγαλύτερων αιθουσών και δεν είναι θέμα μεγέθους αιθούσης. «Πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές. Δεν υπήρξε πρόβλεψη να προηγηθούν οι κατηγορούμενοι, οι συνήγοροι και στη συνέχεια οι συγγενείς. Να γίνει καλύτερη οργάνωση. Θεωρώ ότι θα υπάρξει. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να δώσει απαντήσεις. Οι δίκες αυτές θέλουν νηφαλιότητα, ψυχραιμία για να δοθούν απαντήσεις», υπογράμμισε.

