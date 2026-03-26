ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 21:25
Πάνω από ένα εκατομμύριο Ιρανοί μαχητές ετοιμάζονται για χερσαία επίθεση των ΗΠΑ

Μια ενημερωμένη στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Tasnim την Πέμπτη ότι με τις αυξανόμενες εικασίες σχετικά με την πιθανότητα μιας «ιστορικής τρέλας» από τις ΗΠΑ να ξεκινήσουν μια χερσαία εισβολή στο νότιο μέτωπο του Ιράν, ο στρατός ετοιμάζεται να υποδεχτεί με μια «ιστορική κόλαση» τους Αμερικανούς σε ιρανικό έδαφος.

Η πηγή σημείωσε ότι εκτός από την οργάνωση περισσότερων από ενός εκατομμυρίου μαχητών για χερσαίες μάχες, τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μια μαζική εισροή αιτημάτων από ιρανούς νέους που απευθύνονται στα κέντρα της Basij, του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και του Στρατού για να συμμετάσχουν επίσης στις μάχες.

«Οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν το Στενό του Ορμούζ με τακτικές αυτοκτονίας και αυτοκαταστροφής. Εντάξει. Είμαστε έτοιμοι τόσο για την εκτέλεση της στρατηγικής αυτοκτονίας τους όσο και για το Στενό να παραμείνει κλειστό», πρόσθεσε η στρατιωτική πηγή.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν μετά τη δολοφονία του Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Σεγέντ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με αρκετούς ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές και πολίτες στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι επιθέσεις περιελάμβαναν εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικές και πολιτικές τοποθεσίες σε όλο το Ιράν, προκαλώντας σημαντικά θύματα και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές.

Σε απάντηση, οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν αντίποινα, στοχεύοντας αμερικανικές και ισραηλινές θέσεις στα κατεχόμενα εδάφη και σε περιφερειακές βάσεις με κύματα πυραύλων και drones.

