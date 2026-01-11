search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

11.01.2026 22:23

Ασύλληπτα πράγματα στο ισπανικό Super Cup: Από το 1-0 του 45΄στο 2-2 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου! – Δείτε τα γκολ (video)

11.01.2026 22:23
real-barcelona

Πανδαισία από γκολ μέσα σε μόλις έξι λεπτά στον τελικό του ισπανικού Super Cup ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, στο 45ο λεπτό το σκορ ήταν στο 1-0 υπέρ της Μπαρτσελόνα και μέσα στα 6 λεπτά καθυστερήσεων που ακολούθησαν το σκορ εκτοξεύτηκε στο 2-2!

Η Μπάρτσα άνοιξε το σκορ στο 36′ με τον Ραφίνια:

Στο 45+2′, ο Βινίσιους με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια έκανε το 1-1:

Στο 45+4′ ήταν η σειρά του Λεβαντόφσκι να χριστεί σκόρερ:

Δύο λεπτά αργότερα, ο Γκονσάλο πήρε το ριμπάουντ από το δοκάρι του Χάουσεν και σκόραρε… πέφτοντας για το 2-2:

Το δεύτερο ημίχρονο της ματσάρας είναι πλέον σε εξέλιξη…

