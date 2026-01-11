Ασύλληπτα πράγματα στο ισπανικό Super Cup: Από το 1-0 του 45΄στο 2-2 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου! – Δείτε τα γκολ (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πανδαισία από γκολ μέσα σε μόλις έξι λεπτά στον τελικό του ισπανικού Super Cup ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ Μαδρίτης.
Συγκεκριμένα, στο 45ο λεπτό το σκορ ήταν στο 1-0 υπέρ της Μπαρτσελόνα και μέσα στα 6 λεπτά καθυστερήσεων που ακολούθησαν το σκορ εκτοξεύτηκε στο 2-2!
Η Μπάρτσα άνοιξε το σκορ στο 36′ με τον Ραφίνια:
Στο 45+2′, ο Βινίσιους με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια έκανε το 1-1:
Στο 45+4′ ήταν η σειρά του Λεβαντόφσκι να χριστεί σκόρερ:
Δύο λεπτά αργότερα, ο Γκονσάλο πήρε το ριμπάουντ από το δοκάρι του Χάουσεν και σκόραρε… πέφτοντας για το 2-2:
Το δεύτερο ημίχρονο της ματσάρας είναι πλέον σε εξέλιξη…
