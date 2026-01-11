search
11.01.2026 13:11

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur – Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

11.01.2026 13:11
graviera_naxou

Τον κώδωνα του κινδύνου για την απουσία της γραβιέρας Νάξου από τον κατάλογο των προστατευόμενων προϊόντων της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur κρούει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, Δημήτρης Καπούνης.

Όπως εξηγεί, στη νέα εμπορική συμφωνία, η γραβιέρα Νάξου δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των 21 ελληνικών προϊόντων που εξασφαλίζουν καθεστώς προστασίας ονομασίας στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Ο λόγος δεν έχει να κάνει με την ποιότητα ή το καθεστώς ΠΟΠ του προϊόντος, το οποίο παραμένει πλήρως κατοχυρωμένο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με τις διαπραγματευτικές ισορροπίες της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον κ. Καπούνη, η ΕΕ επέλεξε περιορισμένο αριθμό προϊόντων, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνα που θεωρήθηκαν λιγότερο «συγκρουσιακά» για τις αγορές της Mercosur, όπου παράγονται αντίστοιχα τυριά.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι στις χώρες της Mercosur η ονομασία «γραβιέρα» μπορεί να χρησιμοποιείται από τοπικούς παραγωγούς για προϊόντα που δεν έχουν καμία σχέση με τη γραβιέρα Νάξου, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για το αυθεντικό ελληνικό προϊόν.

Ο Δημήτρης Καπούνης εξηγεί πως η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει τις πωλήσεις και την προστασία της γραβιέρας Νάξου εντός ΕΕ, ωστόσο περιορίζει σημαντικά τις εξαγωγικές της προοπτικές σε νέες αγορές και αποδυναμώνει τη διεθνή αναγνωρισιμότητα ενός εμβληματικού ΠΟΠ προϊόντος, με άμεσο αντίκτυπο στους παραγωγούς και την τοπική οικονομία.

Προειδοποιεί πως η συγκεκριμένη απόφαση μπορεί να πλήξει τόσο την παραγωγή όσο και τις εξαγωγικές προοπτικές ενός εμβληματικού ελληνικού προϊόντος, με ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία.

Επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ουσιαστικής στήριξης των ΠΟΠ και των τοπικών αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς συμφωνίες. Τονίζει, τέλος, πως απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή και πολιτική βούληση, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των Ελλήνων παραγωγών και να μη χαθεί ένα κομμάτι της αγροτικής και πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας.

