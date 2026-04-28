search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 12:03
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.04.2026 10:25

Euroleague: Πράξη πρώτη στα προημιτελικά με Ολυμπιακός-Μονακό και Βαλένθια-Παναθηναϊκός

olympiakos-panathinaikos-euroleague

Tα πλέι οφ της πιο αμφίρροπης σεζόν στην ιστορία της Euroleague αρχίζουν, με φόντο την… Αθήνα.

Οι πρώτοι αγώνες της προημιτελικής φάσης διεξάγονται απόψε και αύριο, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζουν Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό αρχικά την Τρίτη (28/4, 21:00) και εν συνεχεία την Πέμπτη (30/4, 21:00), στα πρώτα 2 Games της σειράς 1-8. 

Ο Παναθηναϊκός που έχει μειονέκτημα έδρας, αγωνίζεται τις ίδιες ημέρες για τη σειρά 2-7, στις 21:45, στη “Roig Arena” απέναντι στην ομάδα- ευχάριστη έκπληξη της σεζόν και πρώτη σε παραγωγικότητα σε regular season και πλέι οφ, Βαλένθια. 

Την Τετάρτη (29/4, 21:45) και την Παρασκευή (1/5, 21:45), θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» η 3η Ρεάλ Μαδρίτης και η 6η Χάποελ Τελ Αβίβ, στα πρώτα δύο παιχνίδια των πλέι οφ, που θα διεξαχθούν στην ισπανική πρωτεύουσα. 

Το ζευγάρι 4-5 ξεκινά σήμερα (28/4, 20:45) από την Κωνσταντινούπολη. Διεκδικούν την πρόκριση η κάτοχος του τίτλου Φενερμπαχτσέ ως 4η και η 5η Ζαλγκίρις Κάουνας.

Το πρόγραμμα των πρώτων δύο αγώνων

Τρίτη, 28 Απριλίου και Πέμπτη 30 Απριλίου

21:00 Ολυμπιακός-Μονακό 

21:45: Βαλένθια -Παναθηναϊκός 

20:45 Φενερμπαχτσέ -Ζαλγκίρις Κάουνας 

Τετάρτη, 29 Απριλίου και Παρασκευή 1 Μαΐου

21:45: Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ    

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diaititis-kitrini-karta
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

koinonikos_tourismos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Megan Thee Stallion–new
ΜΟΥΣΙΚΗ

kosmimata_sutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilikiomenoi-new
ΥΓΕΙΑ

tzavelas- tasoylas- tsoykala – marinakis- new
ΚΑΛΧΑΣ

stelios loymakis 2
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3