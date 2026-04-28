Euroleague: Πράξη πρώτη στα προημιτελικά με Ολυμπιακός-Μονακό και Βαλένθια-Παναθηναϊκός

Tα πλέι οφ της πιο αμφίρροπης σεζόν στην ιστορία της Euroleague αρχίζουν, με φόντο την… Αθήνα.

Οι πρώτοι αγώνες της προημιτελικής φάσης διεξάγονται απόψε και αύριο, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζουν Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό αρχικά την Τρίτη (28/4, 21:00) και εν συνεχεία την Πέμπτη (30/4, 21:00), στα πρώτα 2 Games της σειράς 1-8.

Ο Παναθηναϊκός που έχει μειονέκτημα έδρας, αγωνίζεται τις ίδιες ημέρες για τη σειρά 2-7, στις 21:45, στη “Roig Arena” απέναντι στην ομάδα- ευχάριστη έκπληξη της σεζόν και πρώτη σε παραγωγικότητα σε regular season και πλέι οφ, Βαλένθια.

Την Τετάρτη (29/4, 21:45) και την Παρασκευή (1/5, 21:45), θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» η 3η Ρεάλ Μαδρίτης και η 6η Χάποελ Τελ Αβίβ, στα πρώτα δύο παιχνίδια των πλέι οφ, που θα διεξαχθούν στην ισπανική πρωτεύουσα.

Το ζευγάρι 4-5 ξεκινά σήμερα (28/4, 20:45) από την Κωνσταντινούπολη. Διεκδικούν την πρόκριση η κάτοχος του τίτλου Φενερμπαχτσέ ως 4η και η 5η Ζαλγκίρις Κάουνας.

Το πρόγραμμα των πρώτων δύο αγώνων

Τρίτη, 28 Απριλίου και Πέμπτη 30 Απριλίου

21:00 Ολυμπιακός-Μονακό

21:45: Βαλένθια -Παναθηναϊκός

20:45 Φενερμπαχτσέ -Ζαλγκίρις Κάουνας

Τετάρτη, 29 Απριλίου και Παρασκευή 1 Μαΐου

21:45: Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός: Στο χειρουργείο το πρωί της Τρίτης ο Σλούκας – Αγώνας δρόμου για την επιστροφή στο παρκέ

ΟΦΗ: Κοσμοπλημμύρα στην μεγάλη φιέστα στο Ηράκλειο για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας

Sabastian Sawe: Δυο φέτες ψωμί με μέλι και 200 χλμ. την εβδομάδα – Τα «μυστικά» για το ιστορικό ρεκόρ στον Μαραθώνιο του Λονδίνου



