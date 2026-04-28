Μαρινάκης για υποκλοπές: Βαθύτατα επικίνδυνη η απόψη Ανδρουλάκη – Εκλογές το 2027, τι λέει για τους «πέντε» (Video)

Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, για τη στάση που τηρεί έναντι της απόφασης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ρ/σ Real FM.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είναι «αστήρικτη και αβάσιμη και βαθύτατα επικίνδυνη η άποψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα που δεν τους άρεσε η απόφαση, επιτίθενται στη δικαιοσύνη. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά έχει επιδείξει θεσμικά συνέπεια και σοβαρότητα. Είναι φοβερό ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετατρέπει ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, σε ένα κόμμα με αυτή την ρητορική».

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση θα δεχθεί αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για τις υποκλοπές, απάντησε ότι «περιμένουμε το αίτημα, θα απαντήσουμε στη Βουλή. Για την υπόθεση αυτή έχει γίνει ήδη εξεταστική και έχουμε δύο διατάξεις του αντιεισαγγελέα του κ. Ζήση και μία του κ. Τζαβέλλα. Η αντιπολίτευση λέει ότι ο κ. Τζαβέλλας είναι διορισμένος από την κυβέρνηση, ο κ. Τζαβέλλας γνωρίζει τα ζητήματα καλά, δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Είναι μεγάλο όνομα λόγω βιογραφικού. Είναι η υπόδειξη των ανώτατων δικαστικών στην κυβέρνηση ο κ. Τζαβέλλας. Η αντιπολίτευση θέλει να κρίνουμε αλά καρτ την δικαιοσύνη».

«Πρέπει να σταματήσει τον θεσμικό κατήφορο το ΠΑΣΟΚ» είπε ο Π. Μαρινάκης. «Ο κ. Ανδρουλάκης θεωρητικά είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμπεριφέρεται ως εν δυνάμει υποψήφιος για το δικαστικό σώμα», ενώ σχολιάζοντας τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, πως, ό,τι μπαίνει στο αρχείο, ξαναβγαίνει, είπε ότι «ο κ. Τσίπρας έχει την τεχνογνωσία να βάζει και να βγάζει υποθέσεις από το αρχείο, να βάζει και να βγάζει κατηγορούμενους. Όπως έμαθε, έτσι λειτουργεί ο κ. Τσίπρας».

«Δεν υποτιμώ τις υποκλοπές αλλά…»

Όσον αφορά τον Ταλ Ντίλιαν και τη δήλωσή του ότι η Intellexa πουλά το Predator μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες, ο Π. Μαρινάκης σημείωσε ότι «ο κ. Ντίλιαν είναι ένας εκ των 4 κατηγορούμενων, καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό και θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Η διάταξη του κ. Ζήση οδήγησε στη συγκεκριμένη παραπομπή. Ό,τι άλλο θέλει να πει ο κ. Ντίλιαν θα το πει σε δεύτερο βαθμό. Η δικαιοσύνη αξιολογεί όσα λένε οι διάδικοι. Έχει κάνει έφεση ο συγκεκριμένος άνθρωπος και θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση».

Αναφερόμενος, δε, στην τραγωδία των Τεμπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «δεν θεωρώ ότι υπάρχει ζήτημα διαφθοράς και διαπλοκής. […] Τα Τέμπη είναι ένα τραγικό δυστύχημα που διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Αν δεχόμασταν το αφήγημα της αντιπολίτευσης για την “717”, για κάθε θάνατος στην άσφαλτο τότε θα έπρεπε κάθε υπουργός να πηγαίνει κατηγορούμενος για κάθε δρόμο που δεν ολοκληρώθηκε».

Αναφερόμενος στην απόφαση του Δημοσίου για παράσταση κατηγορίας σε βάρος μόνο τεσσάρων κατηγορουμένων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι «επελέγη η παράσταση να γίνει σε 4 υπευθύνους που δεν έκαναν όσα έπρεπε, δεν σημαίνει ότι τους υπόλοιπους η διοίκηση τους θεωρεί αθώους. Αφήνουμε στη δικαιοσύνη να βγάλει τις δικές της αποφάσεις. Δεν είναι συγκάλυψη αυτό».

«Δεν υποτιμώ τις υποκλοπές αλλά προσπαθώ να αποδομήσω το αφήγημα για “την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση”» σημείωσε ο Π. Μαρινάκης, ενώ αναφερόμενος στο σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων είπε ότι «στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι βουλευτές ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους, δεν κατηγορούνται για χρηματισμό. Και εδώ που είναι μια σοβαρή υπόθεση, δεν είναι στην κατηγορία που δικαιολογείται ο πομπώδης τίτλος που βάζει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να τσουβαλιάσει τρία διαφορετικά θέματα».

Εκλογές το 2027

Όσον αφορά στην ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ που ασκεί κριτική στο «επιτελικό κράτος», ο Π. Μαρινάκης είπε ότι «είναι μια κόσμια επιστολή που έχει κάποια επιχειρήματα. Αναγνωρίζει και κάποιες επιτυχίες του επιτελικού κράτους. Αυτή είναι η ΝΔ. Είναι κόμμα ουσιαστικού διαλόγου, οι βουλευτές είναι το θεμέλιο αντοχής μιας κυβέρνησης δεύτερης τετραετίας. Πιστεύω ότι σε αντίθεση με το τι κάνουν άλλα κόμματα που κάνουν συνέδριο για το με ποιον δεν θα κυβερνήσουν, εμείς θα έχουμε προσυνέδρια για τις πολιτικές και τι θέλουμε να κάνουμε».

Επίσης, απαντώντας σε σενάρια για πρόωρη προσφυγή σε κάλπες, ο Π. Μαρινάκης δήλωσε ότι «εκλογές θα έχουμε το 2027, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Τον Σεπτέμβριο είναι πρόωρες, λιγότερο πρόωρες από ότι θα ήταν να γίνουν τώρα. Δεν υπάρχει ολίγον έγκυος. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις δρουν υπό συνθήκες πίεσης και πολέμου, είναι κρίσιμο το σταθερό τιμόνι».

Τέλος, αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Π. Μαρινάκης είπε ότι «Είναι το νούμερο ένα ζήτημα το κόστος ζωής. Ο πληθωρισμός χτύπησε όλη την Ευρώπη, αλλά κάθε κυβέρνηση το αντιμετωπίζει ξεχωριστά. […] Ο κόσμος ζητάει παραπάνω με το δίκιο του. Η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους», προσέθεσε, ενώ σε ερώτημα περί μείωσης του ΦΠΑ στις εφημερίδας σημείωσε: «Θετικοί είμαστε, μακάρι να το δούμε».

