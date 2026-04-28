search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 08:52
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

28.04.2026 06:20

Υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα μετά την νέα αρχειοθέτηση του φακέλου – Εξεταστική ζητά ο Ανδρουλακης, σεβασμό στη Δικαιοσύνη ζητά η κυβέρνηση

androulakis pasok

Φωτιά  στο πολιτικό σκηνικό έβαλε  η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο τον φάκελο της υπόθεσης των υποκλοπών με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επιτίθενται εναντίον της κυβέρνησης αφήνοντας να εννοηθεί ότι  η απόφαση αυτή είναι καθοδηγούμενη. 

“Με την απόφαση αυτή παίχτηκε ένα ακόμη επεισόδιο της απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών» ανέφερε μεταξύ άλλων ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος είναι και άμεσα ενδιαφερόμενος καθώς ήταν στα πρόσωπα που παρακολουθούσε η ΕΥΠ  σε συνεργασία με το Pretador και πρόσθεσε ότι «δεν μας εκπλήσσει τίποτα από ένα διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας και από έναν πρωθυπουργό, που διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία.

Στην αντίδραση των κομμάτων η κυβέρνηση, η οποία μέχρι προχθές εξαπέλυσε επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αμφισβητώντας την απόφαση για άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ, απάντησε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου  Μαρινάκη στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης με σφοδρότητα λέγοντας:

«Κύριε Ανδρουλάκη, επικίνδυνος είναι αυτός που αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη και την καταγγέλλει με σφοδρότητα, τροφοδοτώντας ακόμα περισσότερες επιθέσεις από τον «βούρκο» του Διαδικτύου και, μάλιστα, προσωπικά σε βάρος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Του λειτουργού ο οποίος αναδείχθηκε στη θέση του με εισήγηση της πλειοψηφίας όλων των ανώτατων Δικαστών και Εισαγγελέων της χώρας».

Εξέπληξε η απόφαση του Αρείου Πάγου 

Να σημειώσουμε ότι η απόφαση του Εισαγγελέα εξέπληξε τους πάντες αφού η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας ζητούσε  περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης μετά την απόφαση  του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Η αλήθεια είναι ότι η απόφαση της εισαγγελίας έφερε μεγάλο σκεπτικισμό σε πολλά γαλάζια στελέχη καθώς αρκετοί θεώρησαν ότι  η εξέλιξη αυτή θα επιβαρύνει το ήδη προβληματικό κλίμα που υπάρχει για την κυβέρνηση. Επεσήμαιναν μάλιστα ότι η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει αρνητικά ακόμα περισσότερο τους πολίτες εναντίον της δικαιοσύνης. 

Τα στελέχη του Μέγαρου Μαξίμου πάντως εμφανίζονται να μην έχουν αιφνιδιαστεί από την απόφαση από την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Μάλιστα τα απευθυνόμενα προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπαν ότι «ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της δεν είναι προαιρετικός αλλά «επιβεβλημένος» , και τον καλούσε να σεβαστεί τον θεσμικό του ρόλο.

Τηλεφώνημα Ανδρουλακη -Φάμελλου 

Να θυμίσουμε για το σχετικό αίτημα χρειάζονται τουλάχιστον 60 υπογραφές πράγμα που σημαίνει οτι το ΠΑΣΟΚ θα αναζητήσει τη στήριξη τουλάχιστον των άλλων προοδευτικών κομμάτων. Χθες άλλωστε ο Σωκράτης Φάμελλος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Αδρουλάκη και την Πέτη Πέρκα γι αυτό το θέμα. 

Φυσικά η στάση που θα κρατήσει η πλειοψηφία την ώρα της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια της Βουλής για την εξεταστική επιτροπή και  που όλα δείχνουν ότι  θα είναι αρνητική μπορεί να φέρει νέες επιπτώσεις στις δημοσκοπήσεις  καθώς υπάρχει μεγάλη καχυποψία στην κοινωνία. 

Ο Πρωθυπουργός  από το Ναύπλιο  όπου  μετέχει στο Προσυνέδριο της Ν.Δ. με θέμα “Σύγχρονο κράτος για όλους», αναμένεται να τοποθετηθεί για την υπόθεση και την απόφαση του εισαγγελέα. 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NEA DIMOKRATIA SYGGROY
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

genna_ptisi
ΚΟΣΜΟΣ

kimmel
MEDIA

kostas-tournas-new
LIFESTYLE

komision ee
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilikiomenoi-new
ΥΓΕΙΑ

skorda-athanasiadis-eksot
LIFESTYLE

VANCE NEW
ΚΟΣΜΟΣ

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολιτική - Media

Πολιτική

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3