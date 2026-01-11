Παράνομος τζόγος: Στο τραπέζι νέο αυστηρό πλαίσιο, ενώ η παράνομη αγορά συνεχίζει να διογκώνεται

Παρά τις διαδοχικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, ο παράνομος τζόγος εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα και επίμονα προβλήματα της ελληνικής αγοράς. Με τον τζίρο να εκτιμάται άνω των 1,7 δισ. ευρώ και τη συμμετοχή ανηλίκων να παραμένει σημαντική, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων προχωρούν σε νέο νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων και διεύρυνση των ελεγκτικών εργαλείων, τόσο για τα επίγεια καταστήματα όσο και για τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα καταστημάτων όπου εντοπίζεται παράνομη δραστηριότητα, καθώς και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους δήμους. Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι όροι λειτουργίας των ίντερνετ καφέ, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν εστίες παραβατικότητας.

Το νομοσχέδιο εισάγει ιδιαίτερα βαριές ποινές για τους διοργανωτές παράνομων παιγνίων. Η διεξαγωγή παιγνίων χωρίς άδεια τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρηματικά πρόστιμα, ενώ για τυχερά παίγνια προβλέπεται κάθειρξη έως 10 ετών. Σε περιπτώσεις κατ’ επάγγελμα δράσης, εμπορικής κλίμακας, συμμετοχής ανηλίκων ή επαναλειτουργίας σφραγισμένων καταστημάτων, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και σε κάθειρξη άνω της δεκαετίας και πρόστιμα έως 200.000 ευρώ. Κυρώσεις προβλέπονται και για τους παίκτες, με ποινές φυλάκισης και χρηματικές κυρώσεις που κλιμακώνονται σε περίπτωση υποτροπής.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για όσους παρεμποδίζουν τους ελέγχους, με ποινές φυλάκισης και πρόστιμα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η συστηματική υπονόμευση των ελεγκτικών διαδικασιών.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου υποστηρίζει ότι το νέο πλαίσιο επιδιώκει μια πιο συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου, λαμβάνοντας υπόψη την εξάπλωση των μη αδειοδοτημένων ιστοσελίδων και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ωστόσο, δεν λείπουν οι επιφυλάξεις για το κατά πόσο η περαιτέρω αυστηροποίηση των ποινών μπορεί από μόνη της να ανακόψει μια παράνομη αγορά που δείχνει να προσαρμόζεται διαρκώς.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων διαθέτει ήδη λίστα αποκλεισμού με σχεδόν 11.000 παράνομους ιστότοπους και συνεργάζεται με τις διωκτικές και δικαστικές αρχές, καθώς και με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Παρ’ όλα αυτά, τα στοιχεία δείχνουν ότι η παράνομη δραστηριότητα μετακινείται και ανασχηματίζεται, συχνά ταχύτερα από τους μηχανισμούς ελέγχου.

Έρευνα της Kapa Research εκτιμά το μέγεθος της παράνομης αγοράς στα 1,67 δισ. ευρώ, με απώλειες για τα δημόσια έσοδα που αγγίζουν τα 500 εκατ. ευρώ. Το 2024 περίπου 900.000 Έλληνες συμμετείχαν σε παράνομα τυχερά παίγνια, δαπανώντας κατά μέσο όρο σχεδόν 2.000 ευρώ ο καθένας. Από αυτά, περίπου 1 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε διαδικτυακά παίγνια και 700 εκατ. ευρώ σε επίγεια.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συμμετοχή νεαρών ηλικιών. Παρά το γεγονός ότι η νόμιμη ηλικία συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια είναι τα 21 έτη, σημαντικό ποσοστό παικτών εντοπίζεται στις ηλικίες 17 έως 24 ετών, με χαμηλότερη αντίληψη κινδύνου και μεγαλύτερη ανοχή απέναντι στη συμμετοχή σε μη αδειοδοτημένα περιβάλλοντα.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν το νέο νομοσχέδιο θα περιορίσει ουσιαστικά ένα φαινόμενο με βαθιές κοινωνικές και οικονομικές ρίζες ή αν θα προστεθεί σε έναν κύκλο αυστηρότερων ποινών που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να ανακόψουν την εξάπλωση του παράνομου τζόγου.

Διαβάστε επίσης:

Συμφωνία Mercosur: Εμπορικό άνοιγμα με γεωπολιτικό βάθος, αλλά σοβαρά αγκάθια για περιβάλλον και αγροτική Ευρώπη

Πού βρίσκονται τα φθηνότερα και ακριβότερα σπίτια στην Ελλάδα για ενοικίαση και αγορά

Mercosur: Για δίχτυ προστασίας σε 21 ελληνικά ΠΟΠ προϊόντα από τη συμφωνία μιλά η κυβέρνηση – Τα μέτρα για τους Έλληνες παραγωγούς