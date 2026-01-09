Πού βρίσκονται τα φθηνότερα και ακριβότερα σπίτια στην Ελλάδα για ενοικίαση και αγορά

Tην εξέλιξη των ζητούμενων τιμών των κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση σε όλη την Ελλάδα κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 κατέγραψε ο SPI, ο δείκτης τιμών του Spitogatos, ο οποίος αποτυπώνει τις τάσεις τιμών στην εγχώρια αγορά ακινήτων μέσα από εκατομμύρια πραγματικά δεδομένα αγγελιών στην πλατφόρμα του Spitogatos – τη Νο.1 ιστοσελίδα αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα.

Το 2025 έκλεισε με ετήσια αύξηση 9,6% στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ενώ καταγράφηκε και άνοδος 1,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους η ετήσια αύξηση στη ΜΖΤ πώλησης ανερχόταν σε 7,9%. Όσον αφορά τις κατοικίες προς ενοικίαση, οι μέσες ζητούμενες τιμές σημείωσαν ετήσια αύξηση 4,2% το τελευταίο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας ωστόσο μείωση 3,5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2024 η αντίστοιχη ετήσια αύξηση στη ΜΖΤ ενοικίασης ήταν υψηλότερη και έφτανε το 5,8%.

Τα πιο ακριβά & πιο οικονομικά σημεία της Ελλάδας

Τα πρωτεία των πιο ακριβών περιοχών της χώρας για αγορά κατοικίας συνεχίζουν να κατέχουν τα Νότια Προάστια, με ΜΖΤ στα 4.125 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν οι Κυκλάδες και τα Βόρεια Προάστια. Το top 5 των πιο ακριβών σημείων της χώρας για αγορά κατοικίας συμπληρώνουν η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λευκάδας και η Π.Ε. Χανίων, με ΜΖΤ στα 2.936 ευρώ/τ.μ.

Στον αντίποδα, τα πιο οικονομικά σημεία της χώρας για αγορά κατοικίας είναι η Π.Ε. Καστοριάς με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στα 532 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν οι Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας, Κιλκίς και Καρδίτσας.

Στον τομέα της ενοικίασης κατοικίας, τα πιο ακριβά σημεία της χώρας είναι και πάλι τα Νότια Προάστια, ενώ στη 2η θέση του top 5 των πιο ακριβών περιοχών κατατάσσονται τα Βόρεια Προάστια. Ακολουθούν ο Δήμος Αθηναίων, οι Κυκλάδες και ο Πειραιάς, με ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας στα 10,2 ευρώ/τ.μ.

Τα οικονομικότερα σημεία της Ελλάδας για ενοικίαση κατοικίας κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι οι Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς, το Υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και η Π.Ε. Δράμας.

Αττική

Εστιάζοντας στην Αττική, οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών εμφανίζονται αυξημένες κατά 8,1%, ενώ κατέγραψαν μικρή άνοδο 1,0% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2025. Όσον αφορά την ενοικίαση, οι ΜΖΤ ενοικίασης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,8% σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2024, παραμένοντας ωστόσο αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Εξετάζοντας τις ακριβότερες και τις πιο οικονομικές περιοχές για αγορά κατοικίας στην Αττική, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: Σταθερά πρώτη στις ακριβότερες περιοχές παραμένει η Βουλιαγμένη, με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στα 7.500 ευρώ/τ.μ. Η τιμή αυτή εμφανίζει αύξηση 3,9% σε ετήσια βάση, ενώ καταγράφει μικρή μείωση της τάξης του 1,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2025. Ακολουθούν οι περιοχές Βούλα, Γλυφάδα, Ελληνικό, καθώς και το Κολωνάκι-Λυκαβηττός στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών σημειώνουν ήπιες ετήσιες αυξήσεις, που κυμαίνονται μεταξύ 1,5% και 7,0%.

Στο top 5 των πιο οικονομικών περιοχών για αγορά κατοικίας στην Αττική κατατάσσονται περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής, των Βορείων Προαστίων, καθώς και του κέντρου της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, η πιο οικονομική περιοχή της Αττικής για αγορά κατοικίας για το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι ο Βαρνάβας, με ΜΖΤ στα 1.448 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αγία Βαρβάρα, τα Πατήσια, οι Αχαρνές και η Σταμάτα.

Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση κατοικίας, και για το 4ο τρίμηνο του 2025, η Βουλιαγμένη αναδεικνύεται ως η ακριβότερη περιοχή της Αττικής, με ΜΖΤ ενοικίασης στα 21,1 ευρώ/τ.μ., τιμή αυξημένη κατά 5,7% σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2024. Ακολουθούν οι περιοχές Κολωνάκι-Λυκαβηττός, Παλαιό Ψυχικό, Βούλα και Φιλοθέη, με ΜΖΤ που διαμορφώνεται στα 16,4 ευρώ/τ.μ. Στη Φιλοθέη καταγράφεται μείωση -8,0% σε ετήσια βάση, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές της πρώτης πεντάδας σημειώνουν ετήσιες αυξήσεις που κυμαίνονται μεταξύ 2,9% και 12,0%.

Οι πιο οικονομικές περιοχές για ενοικίαση κατοικίας στην Αττική κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι ο Άγιος Στέφανος στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, με ΜΖΤ στα 6,5 ευρώ/τ.μ., η Αγία Βαρβάρα και το Καματερό στα Δυτικά Προάστια, το Πέραμα στα Προάστια του Πειραιά και τα Σπάτα στην Ανατολική Αττική.

Οι περιοχές που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 εντοπίζονται στα Βόρεια Προάστια. Πρώτη κατατάσσεται η Λυκόβρυση, όπου σημειώθηκε αύξηση άνω του 25%, σε συνδυασμό με ενίσχυση της προσφοράς νεόδμητων κατοικιών στην περιοχή, ενώ ακολουθεί η Δροσιά με ετήσια αύξηση 25,3%. Στη συνέχεια, στα Δυτικά Προάστια η Αγία Βαρβάρα καταγράφει αύξηση 24,3%, ενώ στα Νότια Προάστια ακολουθεί η Δάφνη (24,2%) και ο Υμηττός (22,3%). Στην ενοικίαση κατοικίας, οι περιοχές που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025 είναι τα Γλυκά Νερά (23,0%), το Πέραμα (19,4%), οι Αχαρνές, το Ίλιον και το Χαϊδάρι, με αυξήσεις λίγο άνω του 13%.

Θεσσαλονίκη

Σημαντική ετήσια αύξηση της τάξης του 12,5% καταγράφεται στη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στη Θεσσαλονίκη κατά το 4ο τρίμηνο του 2025, ενώ η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικιών σημειώνει άνοδο 6,3% την ίδια περίοδο. Σε τριμηνιαία βάση, η ΜΖΤ πώλησης κατοικιών εμφανίζεται αυξημένη κατά 2,3% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2025, ενώ η ΜΖΤ ενοικίασης καταγράφει πτώση -5,8%.

Εξετάζοντας την εξέλιξη των ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στη Θεσσαλονίκη κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025, αναδεικνύονται οι πιο ακριβές και οι πιο οικονομικές περιοχές. Οι top 3 πιο ακριβές περιοχές για αγορά κατοικίας κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι η Καλαμαριά (3.091 ευρώ/τ.μ.), η Πυλαία (2.941 ευρώ/τ.μ.) και το Κέντρο της Θεσσαλονίκης (2.931 ευρώ/τ.μ.). Όλες οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στις περιοχές αυτές αυξήθηκαν μεταξύ 5,5% και 12,0% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2024. Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές περιοχές για αγορά κατοικίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται κυρίως στα προάστια και είναι η Καλλιθέα (857 ευρώ/τ.μ.), η Μυγδονία (935 ευρώ/τ.μ.) και τα Βασιλικά (1.117 ευρώ/τ.μ.).

Στην ενοικίαση κατοικιών, το top 3 των πιο ακριβών περιοχών της Θεσσαλονίκης κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 συνθέτουν το Κέντρο της Θεσσαλονίκης με ΜΖΤ ενοικίασης 11,1 ευρώ/τ.μ., η περιοχή Βαρδάρης-Λαχανόκηποι (10,6 ευρώ/τ.μ.) και η περιοχή 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια (10,0 ευρώ/τ.μ.). Αντίθετα, οι πιο οικονομικές περιοχές της Θεσσαλονίκης για ενοικίαση κατοικίας εντοπίζονται και πάλι στα Προάστια και είναι η Μίκρα (5,1 ευρώ/τ.μ.), ο Χορτιάτης (5,4 ευρώ/τ.μ.) και το Ωραιόκαστρο (5,8 ευρώ/τ.μ.).

Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι η Σταυρούπολη (26,4%) και η Νεάπολη (26,3%) στα προάστια της Θεσσαλονίκης, καθώς και η περιοχή Ξηροκρήνη-Παναγιά Φανερωμένη στον Δήμο Θεσσαλονίκης (24,9%). Στην ενοικίαση, ετήσιες αυξήσεις άνω του 20% κατέγραψαν οι περιοχές Θέρμη, Βασιλικά και Μυγδονία.

