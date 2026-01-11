search
11.01.2026 09:50

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σαντορίνης

11.01.2026 09:50
seismos_santorini

Σεισμική δόνηση εντάσεως 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε, λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής, στη θαλάσσια περιοχή της Σαντορίνης.

Ο σεισμός σημειώθηκε 10 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μεγαλοχωρίου.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα πέντε χιλιόμετρα.

