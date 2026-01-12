e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από σήμερα (12/1) έως και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Συνολικά θα κατατεθούν 63.123.366,76 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμού 66.607 δικαιούχων.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
Διαβάστε επίσης:
Σήμερα ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις με προσδοκίες τζίρου άνω των 6 δισ ευρώ για αγορά
Επιστροφή ενοικίου: Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου λαμβάνουν τα χρήματα οι δικαιούχοι (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.