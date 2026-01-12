e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από σήμερα (12/1) έως και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συνολικά θα κατατεθούν 63.123.366,76 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμού 66.607 δικαιούχων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 14 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 140.366,76 ευρώ σε 106 δικαιούχους παροχών του τ. ΟΑΕΕ και

και από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 14.300.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

28.000.000 ευρώ σε 45.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα ,

και , 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας ,

, 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης ,

, 1.600.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

και 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

