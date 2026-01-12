search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 07:37
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 07:19

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

12.01.2026 07:19
trapeza new

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από σήμερα (12/1) έως και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συνολικά θα κατατεθούν 63.123.366,76 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμού 66.607 δικαιούχων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 14 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 140.366,76 ευρώ σε 106 δικαιούχους παροχών του τ. ΟΑΕΕ και
  • από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 14.300.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 28.000.000 ευρώ σε 45.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 1.600.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Διαβάστε επίσης:

Σήμερα ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις με προσδοκίες τζίρου άνω των 6 δισ ευρώ για αγορά

Επιστροφή ενοικίου: Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου λαμβάνουν τα χρήματα οι δικαιούχοι (Video)

Ακρίβεια χωρίς ανάσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
santseth new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στη Μαδρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκη – Στο επίκεντρο Ουκρανία και Μέση Ανατολή

trapeza new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

mineapoli new
ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Αστυνομικές ενισχύσεις στη Μινεάπολη έπειτα από Σαββατοκύριακο έντονων διαδηλώσεων

sxoleio xioni kleistoo – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ποιες περιοχές θα είναι σήμερα κλειστά τα σχολεία λόγω κακοκαιρίας

XEIMERINES_EKPTWSEIS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σήμερα ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις με προσδοκίες τζίρου άνω των 6 δισ ευρώ για αγορά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 07:35
santseth new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στη Μαδρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκη – Στο επίκεντρο Ουκρανία και Μέση Ανατολή

trapeza new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

mineapoli new
ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Αστυνομικές ενισχύσεις στη Μινεάπολη έπειτα από Σαββατοκύριακο έντονων διαδηλώσεων

1 / 3