Σήμερα ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις με προσδοκίες τζίρου άνω των 6 δισ ευρώ για αγορά

Σήμερα ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις και για την αγορά λιανικής δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη θεσμική ημερομηνία, αλλά για ένα κρίσιμο τεστ αντοχών. Οι βιτρίνες έχουν ήδη «ντυθεί» με ποσοστά, τα ταμπελάκια γράφουν -30%, -40% και -50%, ενώ οι πρώτες κινήσεις καταναλωτών καταγράφονται από το πρωί. Οι προσδοκίες στην αγορά ξεκινούν από τα 6 δισ. ευρώ, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το αν ο πήχης αυτός μπορεί τελικά να ξεπεραστεί.

Οι φετινές εκπτώσεις ξεκινούν σε ένα περιβάλλον που παραμένει ασφυκτικό για τα νοικοκυριά. Η ακρίβεια συνεχίζει να απορροφά μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος, με τα τρόφιμα, την ενέργεια και το κόστος στέγασης να προηγούνται σταθερά έναντι κάθε άλλης δαπάνης. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι αγορές ένδυσης, υπόδησης και διαρκών καταναλωτικών αγαθών παραμένουν «δεύτερη σκέψη», ακόμη κι όταν οι τιμές μειώνονται αισθητά.

Οι έμποροι, από την πλευρά τους, μπαίνουν στις εκπτώσεις με συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και χωρίς πολλές εναλλακτικές. Η περίοδος των γιορτών δεν έφερε την αναμενόμενη ανάσα, ενώ το αυξημένο λειτουργικό κόστος –ενοίκια, ενέργεια, μεταφορές– συνεχίζει να πιέζει τα ταμεία, ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για πολλούς επαγγελματίες, οι εκπτώσεις δεν αποτελούν εργαλείο αύξησης του τζίρου, αλλά αναγκαίο μέσο για την απορρόφηση αποθεμάτων και τη διατήρηση ρευστότητας.

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο προσεκτικοί και πιο «υποψιασμένοι» από ποτέ. Συγκρίνουν τιμές, παρακολουθούν την εξέλιξη των ποσοστών, αναζητούν πραγματικές μειώσεις και αποφεύγουν τις παρορμητικές αγορές. Δεν είναι τυχαίο ότι σημαντικό μέρος της κίνησης μεταφέρεται στις πρώτες και κυρίως στις τελευταίες ημέρες των εκπτώσεων, όταν οι μειώσεις γίνονται πιο γενναίες και οι επιλογές περιορίζονται.

Ιδιαίτερο ρόλο στη φετινή εικόνα παίζει και το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο λειτουργεί πλέον ως ισχυρός ανταγωνιστής των φυσικών καταστημάτων. Οι online εκπτώσεις ξεκινούν συχνά νωρίτερα, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και συνοδεύονται από ευέλικτους τρόπους πληρωμής, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση στα παραδοσιακά εμπορικά σημεία, κυρίως εκτός των κεντρικών αγορών.

Παρά τις αντιξοότητες, η εκπτωτική περίοδος παραμένει μια σημαντική ευκαιρία. Για τα νοικοκυριά, ενδέχεται να αποτελέσει τη μοναδική δυνατότητα αντικατάστασης βασικών ειδών σε πιο προσιτές τιμές. Για τις επιχειρήσεις, είναι μια κρίσιμη περίοδος ώστε να βελτιωθεί η εικόνα του τζίρου και να αποφευχθούν νέες πιέσεις ενόψει της άνοιξης.

Το αν οι εκπτώσεις που ξεκινούν σήμερα θα καταφέρουν τελικά να ξεπεράσουν το όριο των 6 δισ. ευρώ ή αν θα επιβεβαιώσουν τη συγκρατημένη δυναμική της κατανάλωσης, θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες. Προς το παρόν, πίσω από τα ποσοστά στις βιτρίνες, διαμορφώνεται μια αγορά που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις προσδοκίες και στη σκληρή πραγματικότητα του διαθέσιμου εισοδήματος.

