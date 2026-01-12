H Modern Cinderella, η Ghetto Queen, η Τζωρτζίνα και η κόντρα που έχει ταράξει τα social media

Δεν πρόκειται για μια απλή παρεξήγηση της στιγμής ούτε για έναν καβγά που θα σβήσει με ένα unfollow και ένα block.

Αυτό που παρακολουθούμε εδώ και μέρες στα social media θυμίζει περισσότερο ξεκαθάρισμα λογαριασμών παλιάς κοπής, με απειλές, ύβρεις, «αποκαλύψεις» και μπόλικη δόση διαδικτυακού θεάτρου. Στο επίκεντρο ένα γυναικείο τρίγωνο που έχει βάλει φωτιά στο ίντερνετ και έχει χωρίσει το κοινό σε στρατόπεδα, με φανατικούς υποστηρικτές να ορκίζονται πίστη μέχρι τελικού… story.

Modern Cinderella

Από τη μία πλευρά η Modern Cinderella, 25 ετών, influencer από τη Θεσσαλονίκη, που ξεπήδησε μέσα από την καραντίνα και σήμερα μετράει likes, views και –όπως η ίδια δήλωσε πρόσφατα– σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ έσοδα μέσα στο 2025. Ναι, καλά διαβάσατε. Μισό εκατομμύριο για διαφημίσεις προϊόντων, stories και χαμόγελα στο Instagram. Σε ηλικία μόλις 21 ετών έγινε μητέρα, αποκτώντας έναν γιο με τον γνωστό τράπερ Ricta, με τον οποίο η σχέση τους κάθε άλλο παρά παραμυθένια αποδείχτηκε.

Ghetto Queen

Από την άλλη πλευρά του ρινγκ βρίσκεται η Ghetto Queen, επίσης Θεσσαλονικιά, η πρώτη Ελληνίδα trapper που κατάφερε να ακουστεί δυνατά στο ελληνικό rap game, με στυλ ωμό, δυναμικό και εμφανείς επιρροές από Nicki Minaj. Μια γυναίκα που δεν μασάει τα λόγια της και έχει χτίσει το δικό της κοινό, πιστό και… έτοιμο για πόλεμο.

Τζωρτζίνα

Και σαν να μην έφταναν αυτές οι δύο, στο σκηνικό μπαίνει και η τρίτη της παρέας. Η Τζωρτζίνα, μόλις 18 ετών, TikToker γνωστή για τα ακραία, υβριστικά και πάντα ερωτικής διάθεσης βίντεό της, στα οποία πλασάρεται ως η αιώνια πρόθυμη κορασίδα που παίζει με ανδρικές φαντασιώσεις χωρίς φίλτρα και φρένα.

Σύμφωνα με όσα λέει η ίδια η Τζωρτζίνα, το φυτίλι άναψε όταν η Modern Cinderella έκανε κάποιες δηλώσεις που θεωρήθηκαν υποτιμητικές για την καριέρα της Ghetto Queen. Και το ειρωνικό; Μέχρι όχι και τόσο παλιά οι δύο γυναίκες ήταν φίλες. Όμως οι νέες παρέες της Cinderella, η απομάκρυνσή της και η στήριξή της στη Marseaux φαίνεται πως έριξαν λάδι στη φωτιά. Μια κουβέντα, μια αιχμή, ένα story παραπάνω και ο πόλεμος κηρύχθηκε.

Modern Cinderella

Τότε ήταν που η Τζωρτζίνα, φίλη και σύμμαχος της Ghetto Queen, αποφάσισε να τραβήξει το χαρτί που όλοι ήξεραν ότι θα πονέσει. Τον Ricta. Σε βίντεο λίγων λεπτών, παρουσία της Ghetto Queen, μίλησε ανοιχτά για ερωτική συνάντηση που –όπως ισχυρίστηκε– είχε με τον τράπερ, τον πατέρα του παιδιού της Cinderella. Η απάντηση της Modern Cinderella ήρθε γρήγορα, χωρίς ονόματα αλλά με ξεκάθαρες αιχμές, σε μια προσπάθεια να απαξιώσει το πρόσωπο που τη «φωτογράφιζε» ξεκάθαρα.

Και κάπου εκεί, το πράγμα ξέφυγε εντελώς. Η Ghetto Queen εμφανίστηκε σε παραληρηματικό βίντεο στο Instagram, καλώντας τη Cinderella να βγουν «στη σέντρα», αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς ότι οι διαφορές τους μπορούν να λυθούν όχι με λόγια, αλλά με… ξύλο. Οι ακόλουθοι και των τριών κοριτσιών παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα, γεμίζοντας τα σχόλια με φωτιές, φίδια και ποπ κορν, περιμένοντας την επόμενη κίνηση. Το μόνο σίγουρο; Αυτό το σίριαλ δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Και το ίντερνετ τρίβει ήδη τα χέρια του.

