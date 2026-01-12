Οι πρώτες μετρήσεις για Καρυστιανού και τα νέα για κεντροαριστερά και… ΝΔ, η ευκαιρία Μαξίμου για αγροτικό, το… δράμα Φαραντούρη και η τύχη της Κουμουνδούρου

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Με Μαρία Καρυστιανού έφυγε η εβδομάδα, με Μαρία Καρυστιανού ξεκινάει ετούτη.

Υπό την έννοια ότι το εκκολαπτόμενο κόμμα κεντρίζει την προσοχή, προκαλεί αναλύσεις, οδηγεί σε αντιφατικές εκτιμήσεις και βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας πολιτικής συζήτησης.

Πριν σας πω κάποια δημοσκοπικά στοιχεία που καταγράφονται σε «μυστικές» μετρήσεις, να επισημάνω ένα παράδοξο, το οποίο ήδη απασχολεί: Ενώ από τα περιγραφόμενα πολιτικά και ιδεολογικά στοιχεία του νέου σχήματος, το στίγμα δείχνει «δεξιό» κόμμα – ίσως και… αρκετά δεξιό – η διείσδυση που έχει στην κεντροαριστερή αντιπολίτευση είναι αξιοσημείωτη. Φαίνεται πως ένα σημαντικό κομμάτι κόσμου δίνει σημασία στην «αντιμητσοτακική» κατεύθυνση του εγχειρήματος και λιγότερο σε οτιδήποτε άλλο.

Για να το πω κι αλλιώς: Δεν επηρεάζονται μόνο η Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος ή η Νίκη. Ούτε καν η γκρίζα ζώνη και ο χώρος των αναποφάσιστων. Αλλά και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, στην προσπάθεια επιστροφή του.

Άρα, οι τάσεις και οι διαθέσεις του εκλογικού σώματος δεν μπορούν να «ακτινογραφηθούν» με τα παραδοσιακά εργαλεία ανάλυσης…

Η έκπληξη με τη ΝΔ

Για παράδειγμα, προς επίρρωση των παραπάνω, να σας πω ότι από την εμφάνιση Καρυστιανού επηρεάζεται και η ΝΔ.

Η εκτίμηση είναι ότι μειώνεται η απήχηση του κυβερνώντος κόμματος κατά μία ή δύο μονάδες.

Είτε επειδή αναποφάσιστοι ψηφοφόροι της ΝΔ, κόβουν τις γέφυρες με την παράταξη, βρίσκοντας διέξοδο στην Καρυστιανού, είτε διότι μπορεί να αυξηθεί η συμμετοχή και άρα, η σκληρή γαλάζια εκλογική βάση, περιορίζεται ποσοστιαία.

Αυτό ίσως εξηγεί γιατί γαλάζια στελέχη, ενώ δηλώνουν ότι δεν επηρεάζει η Καρυστιανού τη ΝΔ, τελικά ασχολούνται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κόμμα με το νέο εγχείρημα.

Πού κινείται η Καρυστιανού

Οι πηγές μου, που έχουν μία κάποια εικόνα από τις διεξαγόμενες μετρήσεις, εκτιμούν ότι η Καρυστιανού θα είναι στις πρώτες δημοσκοπήσεις πάνω από 15%, πιθανόν και κοντά στο 20%. Πάντα με τα σημερινά δεδομένα – προφανώς ο χρόνος και οι ακριβείς συνθήκες μέσα στις οποίες θα ανακοινωθεί το κόμμα, θα επηρεάσουν την δημοσκοπική επίδοση, όταν αυτή γίνει επίσημη.

Αλλά το μεγάλο ερώτημα δεν είναι η αφετηρία. Αυτή όντως μπορεί να είναι αρκετά ψηλά. Το θέμα είναι για πόσο και πόσο από αυτό το αρχικά σημαντικό ποσοστό θα κρατήσει η Καρυστιανού στην πορεία των πραγμάτων. Ανάλογα με τις γενικότερες δυναμικές, τα στελέχη και τις θέσεις που θα παρουσιάσει είναι η απάντηση. Και είναι μία καλή απάντηση…

Η ευκαιρία του Μαξίμου με το αγροτικό

Το μόνο «καλό» – που μένει να αποδειχθεί εάν θα έχει συνέχεια – για την κυβέρνηση αυτές τις ημέρες είναι ότι το αγροτικό μέτωπο δείχνει να αποδειχθεί.

Αυτή η κίνηση των αγροτών, να κατέβουν για διάλογο στο Μαξίμου, χωρίς τη… συνοδεία τρακτέρ και συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα, φανερώνει μία καλή προαίρεση. Και δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει την ευκαιρία, με δύο τρεις θετικές κινήσεις (μέτρα και διορθωτικές παρεμβάσεις) να εκτονώσει εντελώς την κατάσταση.

Εδώ θα φανεί εάν το Μαξίμου διαθέτει αντανακλαστικά, αντίληψη της πραγματικότητας, σχέδιο και όπλα στη φαρέτρα…

Ο τραγέλαφος με Φαραντούρη

Αν αποδεχθεί ότι ο Νικόλας ο Φαραντούρης διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ τζάμπα και βερεσέ, θα είναι από τα πιο παράδοξα των τελευταίων ετών στα πολιτικά πράγματα.

Τόση φασαρία, τέτοια αναταραχή, τόσο μίσος και αλληλοσπαραγμός, για ένα πουκάμισο αδειανό;

Διότι ενισχύεται η εντύπωση τις τελευταίες ώρες ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν θα πάρει στο νέο κόμμα τον δραστήριο ευρωβουλευτή, παρότι εκείνος εκδιώχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή καλωσόρισε το πολιτικό εγχείρημά της…

Εάν όντως επαληθευτεί αυτή η εντύπωση θα πρόκειται και για αχαριστία και για αστοχία, μα και για βιασύνη στα όρια του τραγέλαφου: Αχαριστία από την Καρυστιανού, αστοχία από τον Φαραντούρη και βιασύνη από τον Φάμελλο, που διέγραψε έναν ευρωβουλευτή με «δίκη προθέσεων»…

Στο σφυρί η Κουμουνδούρου

Μαθαίνω ότι ξαναμπαίνει μπροστά το σχέδιο για εκποίηση (πώληση ή οτιδήποτε άλλο προκύψει ως βέλτιστη λύση) του κτιρίου που διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου και στεγάζει τα κεντρικά του γραφεία.

Το ταμείο είναι μείον, οι υποχρεώσεις τρέχουν, προοπτική βελτίωσης των οικονομικών δια των εκλογικών ποσοστών δεν διαφαίνεται, άρα το θέμα είναι λογικό να βγουν περιουσιακά στοιχεία του κόμματος στο σφυρί.

Λεπτομέρειες δεν έχω ακόμα, αλλά τα πράγματα είναι τόσο άσχημα που πιο οριακά δεν γίνεται.

Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα που θέλουν λύση από τον Σωκράτη Φάμελλο και όχι τα… “φαραντουρικά”!

Στουρνάρας: Νέα θητεία προ των πυλών

Τον Ιούλιο λήγει η θητεία του διοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, αλλά στο παρασκήνιο ελάχιστοι αντιμετωπίζουν την ημερομηνία ως πραγματικό ορόσημο αλλαγής. Αντίθετα, οι περισσότερες συζητήσεις δείχνουν να κινούνται προς την κατεύθυνση της συνέχειας.

Θεσμικά, ο ίδιος δεν θα μπορούσε να τοποθετηθεί. Ωστόσο, όσοι έχουν μάθει να προσέχουν τις λεπτομέρειες, στάθηκαν σε μια φράση από το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα προς τους εργαζομένους της Τράπεζας. Όχι γιατί ειπώθηκε κάτι ξεκάθαρο, αλλά γιατί το πλαίσιο στο οποίο ειπώθηκε άφηνε περιθώριο ερμηνειών.

Η αναφορά στη συμπλήρωση των 100 χρόνων της Τράπεζας της Ελλάδος το 2028 παρουσιάστηκε ως επόμενο μεγάλο ορόσημο, γύρω από το οποίο θα πρέπει να αναδειχθεί το έργο και ο ρόλος του θεσμού. Για όσους διαβάζουν πίσω από τις γραμμές, τέτοιες τοποθετήσεις δύσκολα αφορούν μια περίοδο «μετάβασης».

Αν η ανάγνωση αυτή θα επιβεβαιωθεί και επίσημα, μένει να αποδειχθεί. Προς το παρόν, πάντως, στους διαδρόμους περισσότερο συζητιέται η συνέχεια παρά η διαδοχή — και αυτό, στα παραπολιτικά, συνήθως δεν είναι τυχαίο.

