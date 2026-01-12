search
12.01.2026 19:45

Με υψηλή επίδοση στην κορυφή της τηλεθέασης των καναλιών το Mega την Παρασκευή (9/1)

12.01.2026 19:45
Tileorasi

Δυναμική, υψηλή για την μετα-εορταστική περίοδο, ανέπτυξε το Mega, σε ένταση που δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει ο Alpha, παρότι κι εκείνος ολοκλήρωσε με θετικό πρόσημο στην επίδοσή του, την ημέρα.

Τρίτη επιλογή αποτέλεσε ο ΣΚΑΪ, και το τέταρτο σε μέγεθος μερίδιο τηλεθέασης κατευθύνθηκε στο Star. Με μια έννοια ο ΑΝΤ1 προκάλεσε ανατροπή στην κατάταξη ως εκείνη την ημέρα, αποσπώντας το πέμπτο σε μέγεθος κομμάτι από την ημερήσια πίτα τηλεθέασης.

Στον υπόλοιπο ανταγωνισμό, δεν άλλαξε δραματικά κάτι.

