Μεσσήνη: «Κατέβασαν» τη τζαμαρία φαρμακείου με… αγροτικό για να κλέψουν 200 ευρώ (photos)

Θρασύτατη διάρρηξη έγινε τα ξημερώματα στη Μεσσήνη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το messinialive, στις 03:40 άγνωστοι μπούκαραν με αγροτικό όχημα και έσπασαν πρόσοψη φαρμακείου, στην οδό Δημάρχου Κούτσικα 21, που βρίσκεται στο κέντρο της Μεσσήνης, λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, και στη συνέχεια παραβίασαν την ταμειακή μηχανή απ’ όπου αφαίρεσαν περίπου 200 ευρώ.

Στη συνέχεια μπήκαν στο αγροτικό και διέφυγαν αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί με κάθε λεπτομέρεια από κάμερες, και το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια της Αστυνομίας.

Αναζητούνται συνολικά 4 άτομα, όπως προκύπτει από τις κάμερες, ενώ το αγροτικό όχημα με το οποίο διέφυγαν αποδείχθηκε ότι ήταν κλεμμένο από την Αμφιθέα. Στο φαρμακείο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς όλη η γυάλινη πρόσοψη έσπασε, ενώ καταστράφηκε και το ρολό ασφαλείας.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Α.Τ. Μεσσήνης.

