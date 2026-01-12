search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 15:06
ΕΛΛΑΔΑ

12.01.2026 13:30

Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα – Στο σημείο αστυνομία και πυροσβεστική

12.01.2026 13:30
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα και στη περιοχή του Αγίου Διονυσίου.

Σύμφωνα με το thebest, μία γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας. Για το συμβάν έχουν ειδοποιηθεί αστυνομία και πυροσβεστική.

Ο χώρος έχει οριοθετηθεί και έχει αναπτυχθεί στρώμα ενώ ψυχολόγος της αστυνομίας διαπραγματεύεται με τη γυναίκα, η οποία έχει σκαρφαλώσει σε τοιχίο ταράτσας.

Citroën Formula E Team – MEXICO_3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Citroёn Racing κερδίζει την πρώτη της νίκη στην Formula E στο Μεξικό και μπαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (photos)

EKAB NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον τραυματισμό 45χρονης – ‘Επεσε ταβάνι στο κεφάλι της σε εμπορικό κέντρο

koilia-lipos-new (2)
ΥΓΕΙΑ

Πώς να χάσεις βάρος… τρώγοντας!

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

jacques-moretti_cans-montana_1201_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Προφυλακίστηκε ο ένας από τους δύο ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation για τη φονική πυρκαγιά

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

1 / 3