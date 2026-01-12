Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα – Στο σημείο αστυνομία και πυροσβεστική

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα και στη περιοχή του Αγίου Διονυσίου.

Σύμφωνα με το thebest, μία γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας. Για το συμβάν έχουν ειδοποιηθεί αστυνομία και πυροσβεστική.

Ο χώρος έχει οριοθετηθεί και έχει αναπτυχθεί στρώμα ενώ ψυχολόγος της αστυνομίας διαπραγματεύεται με τη γυναίκα, η οποία έχει σκαρφαλώσει σε τοιχίο ταράτσας.

