ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 20:03
12.01.2026 19:57

Πρώτο σε τηλεθέαση το «Στο παρά 5» με «σβηστές μηχανές» την Παρασκευή (9/1)

12.01.2026 19:57
ΣΤΟ-ΠΑΡΑ-ΠΕΝΤΕ
credit: MEGA TV

Τηλεθέαση ανάλογη επεισοδίου σειράς μυθοπλασίας σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση κατάφερε την Παρασκευή το επεισόδιο της σειράς «Στο παρά 5» που ήταν σε επανάληψη, και θρονιάστηκε στην κορυφή του πίνακα της Nielsen με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας.

Δυναμική ελάχιστα διαφοροποιημένη από την πρωτοπόρο σειρά του Mega, παρουσίασε το επίσης σε επανάληψη επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου».

Το Top3 της ημέρας διαμορφώθηκε από το ειδησεογραφικό «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», το οποίο βρίσκεται σε… φόρμα και για το είδος προγράμματος διαγράφει υψηλές επιδόσεις το τελευταίο διάστημα, οι οποίοι μόνον συμπτωματικές δεν είναι.

Ανεβασμένες, επίσης, και οι βραδινές αθλητικές ειδήσεις του Mega, οι οποίες σε πυκνό χρόνο καταφέρνουν υψηλή για τη διάρκειά τους επίδοση.

Και στο φινάλε του προηγούμενου πενθήμερου το «Deal» εμφανίστηκε στη μέση της 10άδας με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας, ξεχωρίζοντας ως πρώτο σε προτιμήσεις στην τυπολογία «Τηλεπαιχνίδια».

Με υψηλή επίδοση στην κορυφή της τηλεθέασης των καναλιών το Mega την Παρασκευή (9/1)

Άνετη επικράτηση του Alpha το Σάββατο (10/1), τον «έφθασε» σε τηλεθέαση ο ΣΚΑΪ την Κυριακή (11/1) λόγω «Survivor»

Το «Σόι σου», σε ριπλέι, και η πρεμιέρα του «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» είχαν τις υψηλότερες τηλεθεάσεις το Σαββατοκύριακο

