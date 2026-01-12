Θανατηφόρο τροχαίο στη Νέα Ιωνία – Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Θανατηφόρα παράσυρση πεζού από ΙΧ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία, στη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής.

Το δυστύχημα συνέβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πεζός ηλικίας 60 – 65 ετών μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο Αγία Όλγα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.

