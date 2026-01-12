search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026
12.01.2026 07:59

Θεσσαλονίκη: Απανθρακωμένη βρέθηκε η ηλικιωμένη στο σπίτι που πήρε φωτιά στον Σοχό (videos)

12.01.2026 07:59
pyrosbestiki new
φωτογραφία αρχείου

Δραματικό επίλογο είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής (11/1) σε διώροφη μονοκατοικία στην περιοχή του Σοχού στη Θεσσαλονίκη.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρή μια γυναίκα για την οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι ζούσε στο οίκημα.

Συγκεκριμένα, μετά την κατάσβεση της φωτιάς και κατά τη διάρκεια της αποκάθαρσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μια απανθρακωμένη σορό αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική η νεκρή γυναίκα ήταν ηλικιωμένη.

Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς ενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Νέα Ιωνία: Έπεσαν κομμάτια τσιμέντου από γέφυρα – Κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ύψος του «Αγία Όλγα»

Σε ποιες περιοχές θα είναι σήμερα κλειστά τα σχολεία λόγω κακοκαιρίας

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

paparizou-marinella-new
LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη Μαρινέλλα (Video)

xioni-sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας

vartholomaios-pita-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο «κακός οιωνός» στην κοπή της πίτας των ομογενών στην Κωνσταντινούπολη – Τι έγινε με τα μαχαίρια

