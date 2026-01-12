Θεσσαλονίκη: Απανθρακωμένη βρέθηκε η ηλικιωμένη στο σπίτι που πήρε φωτιά στον Σοχό (videos)

Δραματικό επίλογο είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής (11/1) σε διώροφη μονοκατοικία στην περιοχή του Σοχού στη Θεσσαλονίκη.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρή μια γυναίκα για την οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι ζούσε στο οίκημα.

Συγκεκριμένα, μετά την κατάσβεση της φωτιάς και κατά τη διάρκεια της αποκάθαρσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μια απανθρακωμένη σορό αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική η νεκρή γυναίκα ήταν ηλικιωμένη.

Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς ενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

