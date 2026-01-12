search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 00:07
ΚΟΣΜΟΣ

12.01.2026 23:17

Το Ιράν φέρεται να απελευθέρωσε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μετά από δύο χρόνια

12.01.2026 23:17
tanker-russia-venezuela-345

Ένα ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, το οποίο είχε κατασχεθεί από το Ιράν πριν από περίπου δύο χρόνια, φέρεται να απελευθερώθηκε, σύμφωνα με ανάρτηση της ανεξάρτητης διαδικτυακής υπηρεσίας Tanker Trackers στην πλατφόρμα Χ.

Αναφορά χωρίς επίσημη επιβεβαίωση

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, το Ιράν «απελευθέρωσε κρυφά» το δεξαμενόπλοιο, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο, τις συνθήκες ή τις διαδικασίες της αποδέσμευσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ή ανακοίνωση από τις ιρανικές αρχές, ούτε έχουν δοθεί πληροφορίες για το πλοίο ή το πλήρωμά του.

Παρακολούθηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας

Η Tanker Trackers αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία που παρακολουθεί τη διακίνηση πετρελαίου και τη δραστηριότητα δεξαμενόπλοιων σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω δορυφορικών δεδομένων και ανοικτών πηγών.

Η υπόθεση της κατάσχεσης ελληνόκτητων πλοίων από το Ιράν είχε προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις στο παρελθόν, στο πλαίσιο των ευρύτερων γεωπολιτικών εντάσεων και των κυρώσεων στη ναυτιλία και την ενέργεια.

