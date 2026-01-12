Το Ιράν φέρεται να απελευθέρωσε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μετά από δύο χρόνια

Ένα ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, το οποίο είχε κατασχεθεί από το Ιράν πριν από περίπου δύο χρόνια, φέρεται να απελευθερώθηκε, σύμφωνα με ανάρτηση της ανεξάρτητης διαδικτυακής υπηρεσίας Tanker Trackers στην πλατφόρμα Χ.

BREAKING: IRAN HAS SECRETLY RELEASED A GREEK-OWNED TANKER AFTER TWO YEARS IN CAPTIVITY#OOTT #Iran #Tankers January 12, 2026

Αναφορά χωρίς επίσημη επιβεβαίωση

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, το Ιράν «απελευθέρωσε κρυφά» το δεξαμενόπλοιο, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο, τις συνθήκες ή τις διαδικασίες της αποδέσμευσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ή ανακοίνωση από τις ιρανικές αρχές, ούτε έχουν δοθεί πληροφορίες για το πλοίο ή το πλήρωμά του.

Παρακολούθηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας

Η Tanker Trackers αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία που παρακολουθεί τη διακίνηση πετρελαίου και τη δραστηριότητα δεξαμενόπλοιων σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω δορυφορικών δεδομένων και ανοικτών πηγών.

Η υπόθεση της κατάσχεσης ελληνόκτητων πλοίων από το Ιράν είχε προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις στο παρελθόν, στο πλαίσιο των ευρύτερων γεωπολιτικών εντάσεων και των κυρώσεων στη ναυτιλία και την ενέργεια.

Διαβάστε επίσης:

Pandorogate: Το «γλυκό» σκάνδαλο με την Κιάρα Φεράνι και τις πολιτικές προεκτάσεις

Δισεκατομμυριούχος δώρισε 10.000 δολάρια στον πράκτορα του ICE που σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ

Ποιες οι επιλογές του Τραμπ εάν αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν – Εκατοντάδες νεκροί στις διαδηλώσεις, χιλιάδες συλλήψεις – Νέα προειδοποίηση Χαμενεΐ