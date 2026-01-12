search
12.01.2026 19:03

Βραζιλία: Η στιγμή που καρχαρίας επιτίθεται σε γυναίκα που έκανε κατάδυση (Video)

12.01.2026 19:03
karxarias_unsplash
@unsplash

Επίθεση από καρχαρία δέχτηκε μία 36χρονη γυναίκα στη διάρκεια ελεύθερης κατάδυσης στη Βραζιλία, με την τρομακτική στιγμή να καταγράφεται από κάμερα.

Στο σχετικό clip, η Tayane Dalazen και άλλοι δύτες καταγράφονται να κολυμπούν περιτριγυρισμένοι από καρχαρίες, όταν ένας από αυτούς αρπάζει από το πόδι την 36χρονη.

Πώς κατάφερε να γλιτώσει

Η γυναίκα εμφανίζεται τρομαγμένη, να κολυμπάει απεγνωσμένα προσπαθώντας να ελευθερώσει το πόδι της, με τον επικεφαλής της κατάδυσης να χτυπά τελικά τον καρχαρία προκειμένου να την αφήσει.

Η 36χρονη έκανε κατάδυση μαζί με δύο φίλους της, ενώ τους συνόδευε και ένας ξεναγός – οδηγός όταν έλαβε χώρα η επίθεση.

Η τρομαγμένη γυναίκα, αφού βγήκε από το νερό, δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από τον ξεναγό και ψαράδες που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ο ένας εκ των δύο φίλων της, δερματολόγος στο επάγγελμα, καθάρισε το τραύμα.

Στη συνέχεια η 36χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί περιποιήθηκαν τα τραύματά της και της έδωσαν εξιτήριο.

Όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες που ήρθαν στο δημοσιότητα, το τραύμα στο πόδι της γυναίκας ευτυχώς δεν ήταν πολύ βαθύ.

Μιλώντας μετά την επίθεση, η γυναίκα είπε ότι συνειδητοποίησε αμέσως τι είχε συμβεί: «Ήξερα ότι με είχε δαγκώσει. Ένιωσα ότι με κούναγε από το πόδι. Ο οδηγός έπρεπε να τον χτυπήσει για να με αφήσει».

