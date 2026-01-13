search
ΘΕΑΤΡΟ

13.01.2026 12:51

«24 ώρες σ’ έναν κόσμο που δεν μας ανήκει» του Παντελή Φλατσούση στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

parastasi-new

Μια νέα σκηνική πρόταση του σκηνοθέτη Παντελή Φλατσούση παρουσιάζεται στο Θέατρο Τέχνης από τις 16 Φεβρουαρίου 2026, σε διεθνή συμπαραγωγή της Spectrum ΑΜΚΕ, του Theaterhaus Jena και του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν.

Η παράσταση «24 ώρες σε έναν κόσμο που δεν μας ανήκει» αντλεί έμπνευση από το εμβληματικό φιλμ La Haine / Το Μίσος (1995) του Ματιέ Κασοβίτς, επιχειρώντας μια σύγχρονη θεατρική διερεύνηση θεμάτων, όπως οι κοινωνικές ανισότητες, η αστική περιθωριοποίηση, η βία, ο αποκλεισμός και οι εκφάνσεις της αρρενωπότητας στην Ευρώπη και στον κόσμο του σήμερα.

Τρεις νέες γυναίκες ηθοποιοί και ένας πολυπολιτισμικός θίασος ανεβαίνουν στη σκηνή και ξεκινούν μια ανοιχτή αναζήτηση για την τέχνη και τον κόσμο στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Λεπτό προς λεπτό εκθέτουν τη διαδικασία της έρευνάς τους, συνθέτοντας ένα σκηνικό ημερολόγιο για ένα ντοκιμαντέρ που δεν έχει ακόμη γυριστεί.

Η παράσταση κινείται στο μεταίχμιο μυθοπλασίας και πραγματικότητας. Ζωντανή σκηνική δράση και βίντεο συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται, δημιουργώντας ένα πολυφωνικό μωσαϊκό εικόνων, γλωσσών και αφηγήσεων. Υλικό που έχει καταγραφεί σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Ιένα λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη του 1995 και στον κόσμο όπως διαμορφώνεται σήμερα. Παράλληλα, η παράσταση θέτει κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τη διάχυση της βίας, την πολιτική κατεύθυνση των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.

Το «24 ώρες σε έναν κόσμο που δεν μας ανήκει» αποτελεί μια ουσιαστική διεθνή συμπαραγωγή που φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τρεις πολιτιστικούς φορείς από την Ελλάδα και τη Γερμανία, αναδεικνύοντας το θέατρο ως χώρο καλλιτεχνικής, πολιτικής και κοινωνικής συνάντησης. Στον πυρήνα του εγχειρήματος βρίσκεται η σταθερή καλλιτεχνική αναζήτηση του Παντελή Φλατσούση και της ομάδας του: μια σκηνική γλώσσα που γεφυρώνει το θέατρο του πραγματικού, τη μυθοπλασία και την τεχνολογία, συνομιλώντας άμεσα με τις προκλήσεις του παρόντος.

Συντελεστές

  • Σύνθεση κειμένου: Παντελής Φλατσούσης – Παναγιώτα Κωνσταντινάκου & η ομάδα
  • Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Παντελής Φλατσούσης
  • Δραματουργία: Παναγιώτα Κωνσταντινάκου
  • Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης
  • Video Design: Φώτης Φωτόπουλος
  • Video Programming: Ηλίας Σταυρόπουλος
  • Μουσική – Ηχητικός σχεδιασμός: Σταύρος Γασπαράτος
  • Φωτιστικός σχεδιασμός: Ιωάννα Αθανασίου, Τάσος Παλαιορούτας,
  • Συνεργασία στη δραματουργία: Νεφέλη Παπαναστασοπούλου
  • Βοηθοί σκηνοθέτη: Γιώργος Τζανάκος, Thomas Schmale
  • Β΄ βοηθός σκηνοθέτη: Γεωργία Προκοπίου

Παίζουν: Saba Hosseini, Λίζα Μικροπούλου, Κατερίνα Συναπίδου

Σε βίντεο εμφανίζονταιThato Kämmerer, Geoffroy de Lagasnerie, Ioana Nitulescu, Assa Traoré

