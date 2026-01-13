Kύπρος: Συνελήφθησαν κοινοτικοί υπάλληλοι που κλωτσούσαν και πετούσαν το κουφάρι θαλάσσιας χελώνας (video)

Μια εικόνα που προκαλεί οργή, αποτροπιασμό και πολλά ερωτηματικά, κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου στην Κύπρο.

Τέσσερις εργαζόμενοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας στη Πάφο βρέθηκαν με χειροπέδες, μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο που τους δείχνει να κακοποιούν το κουφάρι μιας νεκρής θαλάσσιας χελώνας, συμπεριφερόμενοι με πρωτοφανή ασέβεια απέναντι στη φύση.

Η υπόθεση ήρθε στο φως με βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας την αντίδραση των πολιτών.

Στο οπτικό υλικό, οι τέσσερις εργάτες φαίνονται να εντοπίζουν το νεκρό ερπετό σε παραλία της Χλώρακας.

Αντί όμως να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την απομάκρυνση και την υγειονομική ταφή του ζώου, επέλεξαν να το μετατρέψουν σε… «μπάλα».

Με κινήσεις που παραπέμπουν σε ποδοσφαιρικό αγώνα, οι εργάτες άρχισαν να κλοτσούν το κουφάρι της χελώνας και στη συνέχεια να το πιάνουν και να το πετούν με δύναμη στο έδαφος, γελώντας και διασκεδάζοντας με το μακάβριο θέαμα.

Η έλλειψη κάθε ίχνους ενσυναίσθησης και σεβασμού προς ένα προστατευόμενο είδος, έστω και νεκρό, ήταν αυτό που πυροδότησε το κύμα οργής.

Παρέμβαση της Αστυνομίας και οι συλλήψεις

Οπως διαβάζουμε στο protothema.gr, η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση. Μόλις το βίντεο περιήλθε στην κατοχή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, οι δράστες ταυτοποιήθηκαν σε χρόνο μηδέν.

Πρόκειται για τέσσερα άτομα, εργαζόμενους στο Κοινοτικό Συμβούλιο της περιοχής, οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν για ανάκριση.

Εναντίον τους διερευνώνται αδικήματα που αφορούν την κακομεταχείριση νεκρού ζώου και την παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία της φύσης και της άγριας ζωής.

