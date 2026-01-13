Προ των Πυλών το Επίδομα Ασθένειας για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες

Σε μια σημαντική μεταρρύθμιση για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και την εξίσωση των δικαιωμάτων μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών προχωρά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μετά από δεκαετίες αναμονής, το επίδομα ασθένειας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία υλοποίησης, στοχεύοντας στην παροχή οικονομικής «ανάσας» σε χιλιάδες ασφαλισμένους που μέχρι σήμερα έμεναν ακάλυπτοι σε περίπτωση περιπέτειας με την υγεία τους.

Έως και σήμερα όταν, ένας ελεύθερος επαγγελματίας που αναγκάζεται να απέχει από την εργασία του λόγω ασθένειας ή ατυχήματος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα διπλό πρόβλημα: την απώλεια εισοδήματος και την ταυτόχρονη συσσώρευση πάγιων εξόδων και ασφαλιστικών εισφορών. Στο νέο πλαίσιο που φαίνεται ότι συζητάτε, αυτή η ανισορροπία αλλάζει, αφού αναμένεται να θεσπιστεί ένα μηνιαίο βοήθημα που θα καταβάλλεται για όσο διάστημα ο ασφαλισμένος αδυνατεί να ασκήσει τη δραστηριότητά του.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες η μεταρρύθμιση θα είναι ως εξής:

• Δικαιούχοι: Καλύπτονται όλοι οι μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ) υπό την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους.

• Ύψος Επιδόματος: Το ποσό αναμένεται να συνδεθεί με την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο επαγγελματίας, αλλά και με το ύψος του κατώτατου μισθού, ώστε να διασφαλίζεται ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

• Διάρκεια: Η καταβολή θα ξεκινά μετά από μια σύντομη περίοδο αναμονής (πιθανότατα 3 έως 4 ημερών) και θα μπορεί να διαρκέσει για συγκεκριμένο αριθμό μηνών, ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης και τις ιατρικές γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ.

Το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από τις ήδη καταβαλλόμενες εισφορές υπέρ του κλάδου ασθενείας, οι οποίες ανακατανέμονται για να καλύψουν τη νέα παροχή χωρίς –κατά προτίμηση– να αυξηθεί το βάρος για τους ασφαλισμένους. Παράλληλα, η διαδικασία υποβολής της αίτησης θα είναι αμιγώς ψηφιακή μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ, επιταχύνοντας τις εγκρίσεις και μειώνοντας τη γραφειοκρατία που παραδοσιακά ταλαιπωρούσε τους πολίτες.

Η θεσμοθέτηση του επιδόματος ασθένειας για τους μη μισθωτούς αποτελεί μια κίνηση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και παρέχει ένα δίκτυ ασφαλείας σε μια παραγωγική τάξη που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Με την επίσημη εξειδίκευση των διατάξεων το επόμενο διάστημα, οι επαγγελματίες θα μπορούν πλέον να αισθάνονται λιγότερο ευάλωτοι απέναντι στις αναποδιές της ζωής.

Διαβάστε επίσης:

Ακρίβεια χωρίς ανάσα

ΚΚΕ: Καταγγέλλει συνενοχή Μητσοτάκη στο έγκλημα Τραμπ κατά Βενεζουέλας και προειδοποιεί για τους κινδύνους

Με το «Πατρίς» για μια καλύτερη τύχη