Σμαράγδα Καρύδη: «Κοιτώ μπροστά και πηγαίνω στο επόμενο – Δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω» (Video)

Στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης Hotel Amour παραβρέθηκε η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία ερωτηθείσα για τη χρονιά που άφησε πίσω της, αλλά και όσα της έφερε το 2025 τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο, απάντησε ότι ποτέ δεν ασχολείται με το παρελθόν και όσα άφησε πίσω της, εστιάζοντας στα νέα που θα έρθουν.

«Έτσι όπως είναι τα πράγματα στον κόσμο, νομίζω ότι το πρώτο που εύχεται κανείς είναι η ειρήνη. Κάθε χρονιά εγώ κοιτάω μπροστά και πηγαίνω στο επόμενο, δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω. Λέω ότι καλώς να ‘ρθει ό,τι είναι να ‘ρθει και θα ‘ναι πάντα καλύτερο» τόνισε.

Σημειώνεται ότι η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή έπειτα από 23 χρόνια σχέσης. Στα social media, οι κοινές τους φωτογραφίες παραμένουν, ενώ όπως ανέφερε το σχετικό ρεπορτάζ, έχουν άριστες σχέσεις μεταξύ τους.

