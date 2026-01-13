search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 13:42
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 09:58

Σμαράγδα Καρύδη: «Κοιτώ μπροστά και πηγαίνω στο επόμενο – Δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω» (Video)

13.01.2026 09:58
smaragda-karidi-new

Στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης Hotel Amour παραβρέθηκε η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία ερωτηθείσα για τη χρονιά που άφησε πίσω της, αλλά και όσα της έφερε το 2025 τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο, απάντησε ότι ποτέ δεν ασχολείται με το παρελθόν και όσα άφησε πίσω της, εστιάζοντας στα νέα που θα έρθουν.

«Έτσι όπως είναι τα πράγματα στον κόσμο, νομίζω ότι το πρώτο που εύχεται κανείς είναι η ειρήνη. Κάθε χρονιά εγώ κοιτάω μπροστά και πηγαίνω στο επόμενο, δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω. Λέω ότι καλώς να ‘ρθει ό,τι είναι να ‘ρθει και θα ‘ναι πάντα καλύτερο» τόνισε.

Σημειώνεται ότι η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή έπειτα από 23 χρόνια σχέσης. Στα social media, οι κοινές τους φωτογραφίες παραμένουν, ενώ όπως ανέφερε το σχετικό ρεπορτάζ, έχουν άριστες σχέσεις μεταξύ τους.

Διαβάστε επίσης:

Στέλιος Ρόκκος: «Με την εκκλησία έχω τραγική σχέση, δεν θέλω να ξέρω» (Video)

Eurovision 2026: Αποκαλύφθηκε σε ποιον ημιτελικό θα εμφανιστεί η Ελλάδα – Με ποιες άλλες χώρες θα διαγωνιστεί

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δηλώνει ότι θα ήταν «τιμή» του να συνεργαστεί με τον Πολ Ντέινο μετά το «θάψιμο» του Ταραντίνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
plexouda_adv
ADVERTORIAL

Η «Πλεξούδα» το best-seller της Λετισιά Κολομπανί, για πρώτη φορά επί σκηνής, στο Θέατρο Μεταξουργείο

saoulidis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο «χτύπημα» Σαουλίδη: Δεν θωρώ ότι το να μείνω κομματικά άστεγος θα με απομακρύνει από τη στέγη του προοδευτικού χώρου

CHRISTODOULIDIS
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος – Γ.Γ. Του ΑΚΕΛ: Ο Χριστοδουλίδης γνώριζε τις συνομιλίες, προσπαθούν να αποκρύψουν το σκάνδαλο

children new
ΥΓΕΙΑ

Η σιωπηλή κρίση της υπογεννητικότητας: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν λιγότερα παιδιά;

skylos
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς 4 σκύλοι προκάλεσαν… πολιτική κρίση στο Μαλάουι – Ένα… διαφορετικό «θρίλερ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 13:41
plexouda_adv
ADVERTORIAL

Η «Πλεξούδα» το best-seller της Λετισιά Κολομπανί, για πρώτη φορά επί σκηνής, στο Θέατρο Μεταξουργείο

saoulidis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο «χτύπημα» Σαουλίδη: Δεν θωρώ ότι το να μείνω κομματικά άστεγος θα με απομακρύνει από τη στέγη του προοδευτικού χώρου

CHRISTODOULIDIS
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος – Γ.Γ. Του ΑΚΕΛ: Ο Χριστοδουλίδης γνώριζε τις συνομιλίες, προσπαθούν να αποκρύψουν το σκάνδαλο

1 / 3