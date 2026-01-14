«Η Ιστορία πάντα παραμονεύει»: Νέος κύκλος παραστάσεων για τη «Χαμένη Άνοιξη» του Στρατή Τσίρκα

Μετά από έναν εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων στο Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ, η «Χαμένη Άνοιξη» του Στρατή Τσίρκα επιστρέφει για να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για μία από τις πιο ουσιαστικές και βαθιά πολιτικές θεατρικές προτάσεις της φετινής σεζόν.

Το εμβληματικό τελευταίο μυθιστόρημα του Τσίρκα μεταφέρεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε θεατρική διασκευή του Άρη Λάσκου και σκηνοθεσία του Βαλάντη Φράγκου.

Η παράσταση, που συζητήθηκε έντονα για τη δραματουργική της πυκνότητα και τη σπάνια ισορροπία ανάμεσα στη συλλογική μνήμη και το προσωπικό τραύμα, μεταφέρεται από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στο Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ, όπου θα παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Υπόθεση Έργου

Καλοκαίρι του 1965. Ο Ανδρέας επιστρέφει στην Αθήνα ύστερα από 18 χρόνια εξορίας στην Τασκένδη. Μέσα σε είκοσι μέρες -από τις 4 έως τις 23 Ιουλίου- θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας χώρας που βράζει. Το Παλάτι μηχανορραφεί, η Βουλή κλονίζεται, το Σύνταγμα παρακάμπτεται, το παρακράτος δυναμώνει, ο Πρωθυπουργός παραιτείται, οι συνειδήσεις δοκιμάζονται, ενώ στις 21 Ιουλίου δολοφονείται ο Σωτήρης Πέτρουλας στην οδό Σταδίου: όλα πυκνώνουν σ’ ένα τοπίο όπου το προσωπικό όραμα και το συλλογικό δράμα συγκρούονται. Ανάμεσα στη Φλώρα, την ξένης καταγωγής γυναίκα που αρνείται την πολιτική, και τη Ματθίλδη, τη νεαρή αγωνίστρια, ο Ανδρέας παλεύει να ορίσει τη θέση του μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

Όπως σημείωσε ο Mario Vitti, «από ένα σημείο και μετά, τα πρόσωπα μετατίθενται στο παρασκήνιο και πρωταγωνίστρια, πλέον, γίνεται η Ιστορία».

Ταυτότητα Παράστασης

Μεταγραφή: Άρης Λάσκος

Σκηνοθεσία: Βαλάντης Φράγκος

Σκηνικά: Ζωή Μολυβδά Φαμέλλη

Κοστούμια*: Αλέγια Παπαγεωργίου

Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου – Τάσος Παλαιορούτας

Mουσική: Γιώργος Δούσος

Διανομή: Ελένη Ζαραφίδου, Άρης Λάσκος, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Τζίνη Παπαδοπούλου, Δημήτρης Πασσάς, Συμεών Τσακίρης

ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΠΥΛΟΝ – Μαύρη αίθουσα

Σαμουήλ Καλογήρου 2, Αθήνα 105 53

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων

Δευτέρα & Τρίτη στις 20:30

Τετάρτη στις 20:00

