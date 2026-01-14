Ισόβια κάθειρξη σε 40χρονο για κατ’ εξακολούθηση σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης στην Κω

Σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον συνολική ποινή κάθειρξης 16 ετών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 360 ημερησίων μονάδων προς 10 ευρώ ημερησίως, καταδικάστηκε 40χρονος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω, για κατ’ εξακολούθηση σεξουαλική κακοποίηση της 13χρονης θετής του κόρης. Η απόφαση εκδόθηκε ομόφωνα.

Ομόφωνη καταδίκη για βαριά κακουργήματα

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο για:

βιασμό κατ’ εξακολούθηση,

κατάχρηση ανηλίκου κάτω των 14 ετών κατ’ εξακολούθηση, με την επιβαρυντική περίσταση της συμβίωσης,

προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση, με παθόντα ανήλικο πριν και μετά τη συμπλήρωση του 12ου έτους.

Οι πράξεις αποδόθηκαν ως τελεσθείσες κατ’ εξακολούθηση, στοιχείο που επιβάρυνε καθοριστικά την ποινική μεταχείριση.

Η εισαγγελική πρόταση και η τελική ποινή

Η εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί την επιβολή ισόβιας κάθειρξης για τον βιασμό, ποινή κάθειρξης 15 ετών για την κατάχρηση ανηλίκου και 2 έτη για την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, υιοθετώντας ιδιαίτερα αυστηρή γραμμή.

Το δικαστήριο επέβαλε τελικά ισόβια κάθειρξη, συνολική ποινή 16 ετών και χρηματικό πρόστιμο, απορρίπτοντας ομόφωνα όλα τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών.

Η βαρύτητα της οικογενειακής συνθήκης

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην κρίση των δικαστικών αρχών είχε η οικογενειακή συνθήκη, καθώς ο κατηγορούμενος διέμενε με την ανήλικη σε κοινό οικιακό περιβάλλον. Το στοιχείο της οικειότητας και της καθημερινής συμβίωσης αξιολογήθηκε ως καθοριστικό, καθώς η υπόθεση δεν αντιμετωπίστηκε ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως επαναλαμβανόμενη και διαρκής παραβίαση της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας του παιδιού.

Η αποκάλυψη και η προδικασία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η ανήλικη, μετά από μάθημα σεξουαλικής αγωγής, επικοινώνησε με τη μητέρα της μέσω μηνύματος, περιγράφοντας τις κακοποιητικές συμπεριφορές. Ακολούθησε άμεση ενημέρωση των αρχών και ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η κατάθεση της ανήλικης ελήφθη με ειδικό πρωτόκολλο, παρουσία παιδοψυχολόγου, και αξιολογήθηκε ως σταθερή και πειστική. Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις κρίθηκαν συμβατές με επαναλαμβανόμενη κακοποίηση, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές συνομιλίες και μαρτυρικές καταθέσεις που αξιολογήθηκαν ως επιβαρυντικές.

Η υπερασπιστική γραμμή

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών. Υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν ποτέ μόνος με την ανήλικη, έκανε λόγο για παρερμηνεία περιστατικών σωματικής επαφής και αμφισβήτησε τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, επικαλούμενος ιδιωτικές γνωματεύσεις. Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς αυτούς.

Ως συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας παρέστη ο κ. Γιώργος Κυπραίος, ενώ την υπεράσπιση ανέλαβαν οι κ.κ. Στέλιος Κιουρτζής και Δήμος Μουτάφης.

