14.01.2026 09:28

Σητεία: Η βόλτα πέντε φίλων που κατέληξε σε τραγωδία – Στον πατέρα του 16χρονου που σκοτώθηκε ανήκει το αυτοκίνητο

14.01.2026 09:28
ekav_asthenoforo
αρχείου Eurokinissi

Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία που γράφτηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Ερημούπολη της Σητείας όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μία παρέα φίλων εξετράπη της πορείας του μετά από στροφή που οδηγεί σε μεγάλη ευθεία και το όχημα πήρε «τούμπες» με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 16χρονου αγοριού.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι πέντε φίλοι ανήκε στον πατέρα του 16χρονου που έχασε τη ζωή του, ωστόσο δεν οδηγούσε εκείνος αλλά ένας 17χρονος. Όπως αναφέρει το cretalive ο τραγικός πατέρας, δεν γνώριζε – φέρεται να κοιμόταν μάλιστα – ότι τα παιδιά είχαν πάρει το αυτοκίνητό του για βόλτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου μία ώρα πριν τα μεσάνυχτα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν ο 16χρονος, ένας 17χρονος και ακόμα τρία νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 16χρονος είχε υποκύψει στα βαρύτατα τραύματά του.

Ο 17χρονος οδηγός κατά πληροφορίες έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ενώ οι άλλοι τρεις επιβάτες, ηλικίας 19, 17 και 16 ετών ελαφρότερα.

Οι αρχές συνέλαβαν τους γονείς του 17χρονου οδηγού του οχήματος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

