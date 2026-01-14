search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 00:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 23:40

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό του 6ου προβλήτα

14.01.2026 23:40
limani thessalonikis

Oξειδωμένο πυρομαχικό υλικό (πιθανόν οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου) εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από συνεργείο δυτών στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής, το υλικό βρέθηκε σε απόσταση 600-700 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 15 μέτρων. Από τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού ξηράς για τις δικές της ενέργειες.

Διαβάστε επίσης

Πότε θα γίνει το ραντεβού Μητσοτάκη με τους αγρότες της πλειοψηφίας και πώς άλλαξαν τα δεδομένα – To παρασκήνιο με την ψηφοφορία

Η 16χρονη Λόρα επισκέφτηκε κοσμηματοπωλείο στου Ζωγράφου: Εξετάζεται το σενάριο να παραμένει στην περιοχή 

Σοκ στο Αιγάλεω: 96χρονη βγήκε στον δρόμο και αυτοπυρπολήθηκε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Τραμπ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας – «Συνομίλησα μαζί της, είναι υπέροχος άνθρωπος»

viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισόβια κάθειρξη σε 40χρονο για κατ’ εξακολούθηση σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης στην Κω

limani thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό του 6ου προβλήτα

pavlos_aslanidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από τον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών – Προσωρινός πρόεδρος ο Παύλος Ασλανίδης

real basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diario AS: Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχωρεί από την EuroLeague και «αγκαλιάζει» το NBA Europe

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 00:11
trump-rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Τραμπ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας – «Συνομίλησα μαζί της, είναι υπέροχος άνθρωπος»

viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισόβια κάθειρξη σε 40χρονο για κατ’ εξακολούθηση σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης στην Κω

limani thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό του 6ου προβλήτα

1 / 3