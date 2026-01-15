search
15.01.2026 12:35

114o Australian Open: Το πρώτο Grand Slam της σεζόν στο τένις με Τσιτσιπά, Σάκκαρη στο Eurosport, διαθέσιμο στη Nova!

15.01.2026 12:35
australian_open_nova_adv
  • Από τις 18 Ιανουαρίου έως και την 1η Φεβρουαρίου το αυστραλιανό Open θα διεξαχθεί στα κορτ της Μελβούρνης
  • Καθημερινές μεταμεσονύχτιες μεταδόσεις από τις 02:00 έως και το φινάλε της αγωνιστικής δράσης κάθε ημέρας στο Eurosport 1 και στο Eurosport 2
  • Περισσότερες από 250 ώρες ζωντανών μεταδόσεων κορυφαίου περιεχομένου στα κανάλια Eurosport 1 και Eurosport 2, με τη συνοδεία της καθιερωμένης ζωντανής εκπομπής-ανασκόπησης

Τα κανάλια Eurosport μεταφέρουν στους φίλους του τένις την απόλυτη εμπειρία του πρώτου Grand Slam της σεζόν, του 114ου Australian Open και οι συνδρομητές της Novaθα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη διοργάνωση που ξεκινάει στη Μελβούρνη την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με τη συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη, και ολοκληρώνεται την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου. 

Οι κορυφαίοι παίκτες των διεθνών κορτ διεκδικούν το πρώτο μεγάλο τρόπαιο του 2026 και τα κανάλια Eurosport 1 και Eurosport 2 θα καλύψουν τους σημαντικότερους αγώνες με καθημερινές μεταμεσονύχτιες μεταδόσεις από τις 02:00 έως και το φινάλε της αγωνιστικής δράσης κάθε ημέρας. Οι φίλοι του τένις και συνδρομητές της Nova, θα απολαύσουν περισσότερες από 250 ώρες ζωντανών μεταδόσεων κορυφαίου περιεχομένου στα κανάλια Eurosport 1 και Eurosport 2, με τη συνοδεία της καθιερωμένης ζωντανής εκπομπής-ανασκόπησης κάθε ημέρας στο τέλος του αγωνιστικού προγράμματος στο Eurosport 1.

Το Eurosport θα καλύψει το Australian Open έχοντας μια εξαιρετική ομάδα σχολιαστών, που περιλαμβάνει τους John McEnroe, Jim Courier, Mats Wilander, Tim Henman, Laura Robson, Barbara Schett και Anne Keothavong, ενώ η CoCo Vandeweghe θα προστεθεί για τους ημιτελικούς και τον τελικό του μονού/απλού γυναικών. Η Rachel Stringer θα παρουσιάζει την πανευρωπαϊκή κάλυψη του Eurosport.

Η Nova, που είναι πλέον η μοναδική πλατφόρμα συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα όπου μεταδίδονται μέσω δορυφόρου τα κανάλια της Warner Bros. Discovery, μεταξύ αυτών και τα κανάλια Eurosport, συνεχίζει να προσφέρει με συνέπεια στους συνδρομητές της, τη μοναδική εμπειρία θέασης υψηλού επιπέδου περιεχομένου. Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για κάποια συγκεκριμένη φάση.

