Απίστευτη ποσότητα χιονιού στην Καμτσάτκα – Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους (Videos)

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της χιονοθύελλας που σαρώνει τη χερσόνησο Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, όπου σπίτια και δρόμοι θάφτηκαν στο χιόνι και οι τοπικές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Εικόνες που μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τεράστιους όγκους χιονιού να φθάνουν μέχρι τον δεύτερο όροφο κτιρίων, σε ορισμένα σημεία.

Παρότι οι έντονες χιονοπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες στη ρωσική Άπω Ανατολή, η ένταση αυτής της καταιγίδας παρέλυσε τμήμα της πόλης Πετροπάβλοφσκ Καμτσάτκι, αναγκάζοντας τον δήμαρχο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, όταν καταπλακώθηκαν από μεγάλους όγκους χιονιού που έπεσαν από τις στέγες κτιρίων, ανακοίνωσε ο Σεργκέι Λεμπέντεφ, αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων.

Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά όλη την εβδομάδα, ενώ πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τηλεργασία.

Περίπου 150 χιλιόμετρα οδικού δικτύου στη χερσόνησο Καμτσάτκα έχουν καλυφθεί από παχύ στρώμα χιονιού έως και 80 εκατοστών, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας που έχει στείλει στρατιώτες για να συνδράμουν το έργο των συνεργείων.

Ψωμί, αυγά και γάλα είναι δυσεύρετα στα παντοπωλεία, αναφέρουν δημοσιεύματα τοπικών μέσων. Από την πλευρά τους, αξιωματούχοι αποδίδουν τις ελλείψεις στην αδυναμία ανεφοδιασμού ορισμένων καταστημάτων λόγω των αποκλεισμένων δρόμων. Η Γιούλια Μαροζόβα, εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης, διαβεβαίωσε πως ο ανεφοδιασμός της αγοράς θα αποκατασταθεί σταδιακά με το άνοιγμα των δρόμων.

