Ο ρεαλισμός με το αγροτικό, ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν, το φαινόμενο «Καρυστιανού», ο ανασχηματισμός πάει επαρχία και οι εκδηλώσεις στο ΠΑΣΟΚ

Το Μαξίμου αντιλαμβάνεται ότι χωρίς επαφή με τους πρωταγωνιστές των μπλόκων («σκληρούς» τους λέει), οι κινητοποιήσεις δεν θα σταματήσουν.

Και, αντίστοιχα, εκείνοι καταλαβαίνουν ότι μπορεί να μην έχει νόημα να περιμένουν την άνοιξη, αλλά ότι πρέπει να κάνουν διάλογο με την κυβέρνηση για να βρεθεί κάποιος έντιμος συμβιβασμός, που λέμε.

Ούτε με τους «πρόθυμους» – κομματικά μέλη και φίλους κατά κύριο λόγο – θα λύσει το πρόβλημα η κυβέρνηση, ούτε με την επιμονή στην άρνηση, θα βρουν άκρη οι αγρότες.

Συμπέρασμα ή εκτίμηση; Ότι πράγματι, αργά ή γρήγορα και πάντως μέσα στο μήνα, κάποια λύση θα βρεθεί.

Ελληνοτουρκικά ενόψει

Από τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη θα «πιάσουμε» και τα εθνικά. Για την ακρίβεια τα ελληνοτουρκικά, καθώς οι ηγεσίες των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών αναζητούν ήδη ημερομηνίες για το πότε θα γίνει (στην Άγκυρα) το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, που έχει καθυστερήσει ένα χρόνο περίπου. Τι σημαίνει αυτό; Ότι «ξεπαγώνουν» τα θέματα, αρχίζουν ξανά οι επαφές κορυφής – θα υπάρξει και συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – και θα αναζητηθούν πεδία συγκλίσεων. Κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει αυτή την ώρα τι ίσως σημαίνει αυτό, αλλά η συγκυρία μέσα στην οποία έρχεται αυτή η εξέλιξη έχει ενδιαφέρον. Διανύουμε μία περίοδο μεγάλων διεθνών αναταράξεων, φυσικά και στην περιοχή μας, μα και έντονης έως ακραίας τάσης επεμβάσεων από τον Τραμπ παντού. Επίσης, τον τελευταίο καιρό έχει διαμορφωθεί η εντύπωση ότι τέλειωσε η φάση των «ήρεμων νερών» και πάμε σε ένταση στο Αιγαίο.

Υπομονή…

Πολιτικό σύστημα σε αδιέξοδο

Το «φαινόμενο» Καρυστιανού απασχολεί τις δημοσκοπήσεις αυτών των ημερών.

Και λέω «φαινόμενο» διότι η κάθοδός της στην πολιτική σκηνή, αναδεικνύει θέματα, πέρα από το αν η ίδια θα καταφέρει τελικά να κάνει κάτι δυναμικό και καθοριστικό μεσομακροπρόθεσμα. Εάν δηλαδή θα καταφέρει να διατηρήσει υψηλά ποσοστά και στις εκλογές ή θα είναι μία «φωτοβολίδα» για κάποιους μήνες.

Αυτό που δείχνουν οι έρευνες είναι πως το πολιτικό σύστημα και ειδικά η αντιπολίτευση έχει τέτοια κρίση, που ο κόσμος επικροτεί ένα νεφελώδες εγχείρημα και μάλιστα με ιδιαίτερη ζέση.

Από τα ευρήματα της Real Polls που δημοσιεύτηκε χθες κράτησα ένα στοιχείο, που καταδεικνύει αυτή την πρωτοφανή και βαθιά πολιτική κρίση και το έλλειμα αντιπροσώπευσης που βιώνουν οι πολίτες: Στο ερώτημα «ποιος μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση στη χώρα», ένα 24,5% απαντά «η σημερινή κυβέρνηση» – όσο περίπου υπολογίζεται η σκληρή βάση της ΝΔ δηλαδή.

Μόλις ένα αποκαρδιωτικό 5,8% δείχνει το ΠΑΣΟΚ και ένα 16% κάποιο από τα άλλα υπάρχοντα κόμματα – όλη μαζί η αντιπολίτευση δεν ξεπερνά την κυβέρνηση.

Και ένα ποσοστό 43,7 απαντά «ένα νέο κόμμα» – σχεδόν ένας στους δύο πολίτες προσδοκούν σε κάτι καινούργιο για λύση στο αδιέξοδο! Αν αυτό δεν είναι απόδειξη ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα είναι αποτυχημένο, τότε τι είναι;

– Ε, μέσα στο 43,7 χωράνε όχι ένα και δύο κόμμα, αλλά και περισσότερα – και ο νοών νοείτω…

Η πρεμούρα των δημοσκόπων

Με την ευκαιρία λοιπόν της Καρυστιανού να σας πω και τούτο: Πρεμούρα κάπως ανεξήγητη για το ρόλο του έδειξε ο ΣΕΔΕΑ – Σύλλογος Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς – για να εξετάσει πώς κάνουν έρευνες τα μέλη του και, κυρίως, πώς να ρωτάνε και τι να παρουσιάζουν (δημοσιεύουν) από τα ευρήματα για τη Μαρία Καρυστιανού.

Αν είναι τόσο αμφιλεγόμενο το θέμα γιατί δεν εξέδωσε ανακοίνωση; Το θέμα προφανώς αφορά στην ενημέρωση της κοινής γνώμης. Την οποία όμως οφείλει να ενημερώσει για τη θέση του. Ο ΣΕΔΕΑ περιορίστηκε μόνο σε άτυπες συστάσεις στα μέλη του. Φοβάται τα γραπτά άραγε;

Η οδηγία είναι να μην παρουσιάζεται μέτρηση για «κόμμα Καρυστιανού».

– Μέχρι να μας ενημερώσουν επίσημα για το σκεπτικό της οδηγίας αυτής, σας μεταφέρω την πληροφορία ότι ειπώθηκε η εκτίμηση ότι «θα ξεφουσκώσει η Καρυστιανού, άρα γιατί να της δώσουμε αέρα τώρα στην αρχή;».

Καλό θα ήταν πάντως να μας τα εξηγήσουν όλα αυτά, επίσημα…

Το Μαξίμου κάνει έρευνα για την επαρχία

Θα μπορούσε να είναι και… αγγελία: Η κυβέρνηση αναζητά γαλάζιους βουλευτές από την ελληνική ύπαιθρο για θέσεις υφυπουργών.

Βλέπετε, η προσοχή του Μαξίμου είναι στραμμένη πώς θα επουλώσει τα πολιτικά τραύματα που υπέστη από τα αγροτικά μπλόκα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα προβλήματα στην επαρχία.

Στον ανασχηματισμό λοιπόν που έρχεται, βλέπω να μπαίνουν τέτοιοι βουλευτές στο σχήμα, είτε στη θέση άλλων από την Αθήνα, είτε αντικαθιστώντας εξωκοινοβουλευτικούς – το δεύτερο προκρίνεται για ευνόητους λόγους.

– Θεωρείστε περίπου σίγουρο ότι στελέχη όπως ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο Φίλιππος Φόρτωμας, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης θα είναι φαβορί για ανάληψη χαρτοφυλακίου.

Συγκέντρωση Γερουλάνου

Μεγάλη συγκέντρωση θέλει να κάνει την Τρίτη 20 Ιανουαρίου ο Παύλος Γερουλάνος, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Η αρχική ημερομηνία ήταν για 21 του μήνα, αλλά τελικά επιλέχθηκε η προηγούμενη ημέρα.

Ο μηχανισμός του γραφείου του έχει επιδοθεί σε άπειρα τηλεφωνήματα πρέπει να σας πω, ώστε να εξασφαλιστεί μία εντυπωσιακή παρουσία κόσμου.

Από την άλλη, το ενδιαφέρον είναι τι θα πει τέσσερις μήνες μετά την «βελόνα» και με δεδομένο ότι τα γκάλοπ γίνονται μάλλον χειρότερα για το ΠΑΣΟΚ.

Για να μαζεύει τόσο κόσμο, μάλλον έχει να πει κάτι που θα προκαλέσει συζητήσεις…

– Νωρίτερα, το Σάββατο, έχει πάρτι ο Κύκλος Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου. Εκεί βέβαια, θα είναι ένας πιο στενός κύκλος ανθρώπων, αλλά ο Βενιζέλος ξέρει τον τρόπο να ανακατέψει τα πράγματα…

