search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 16:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 14:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατηγορούμενοι για κακουργήματα ζήτησαν ποινική διαπραγμάτευση – Πέτυχαν μειωμένες ποινές

15.01.2026 14:31
probata new

Για πρώτη φορά κατηγορούμενοι σε υπόθεση για κακουργηματική απάτη για επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησαν ποινική διαπραγμάτευση εξαιτίας της επιστροφής των επίδικων ποσών, πετυχαίνοντας να καταδικαστούν σε μειωμένες ποινές.

Πρόκειται για επτά κατηγορούμενους σε δικογραφία συνολικά 32 κατηγορουμένων από τη Βόρεια Ελλάδα, που κάθονται στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να εισέπραξαν από τον Οργανισμό ποσά που υπερβαίνουν τις 250.000 ευρώ την τριετία 2016-2018.

Τα αδικήματα που καταλογίζονται στους κατηγορούμενους αφορούν, κατά περίπτωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ψευδή βεβαίωση.

Στο δικαστήριο, σήμερα, οι επτά από τους 32 κατηγορούμενους, οι οποίοι είναι αγρότες, υπέβαλαν αίτημα να χωριστεί η δίκη για αυτούς προκειμένου να υποβληθούν σε ποινική διαπραγμάτευση. Το αίτημά τους εστιάστηκε στο γεγονός ότι έχουν αποδεχθεί την κατηγορία και ήδη έχουν επιστρέψει το ποσό των 165.000 ευρώ που εισέπραξαν.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των επτά αγροτών και διαχώρισε τη δικογραφία ως προς αυτούς. Έτσι επικύρωσε το πρακτικό της ποινικής διαπραγμάτευσης προχωρώντας σε καταδίκη τους με μειωμένες ποινές. Συγκεκριμένα, επέβαλε ποινές από 2 χρόνια και 3 μήνες έως 3 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή.

Παράλληλα, διατάχθηκε η δήμευση ποσού 20.000 ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ενός εκ των επτά αγροτών, ενώ αποφασίστηκε η αποδέσμευση των λογαριασμών των υπολοίπων, όταν η υπόθεση τελεσιδικήσει. Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται για τους υπόλοιπους 25 κατηγορούμενους.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 5 Φεβρουαρίου, διακοπή που δόθηκε καθώς πέντε εκ των 25 δεν είχαν συνήγορο υπεράσπισης και το δικαστήριο προχώρησε σε διορισμό συνηγόρων αυτεπάγγελτα, από τον κατάλογο Νομικής Βοήθειας του ΔΣΑ.

Η πλειονότητα των κατηγορούμενων αρνείται τις κατηγορίες και βάλλει κατά του κατηγορητηρίου θεωρώντας ότι είναι αόριστο.

Η δικογραφία για την υπόθεση σχηματίστηκε από την πρώτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διαβάστε επίσης:

Ανταλλαγή «πυρών» Γεωργιάδη με αγρότες: «Είναι φασισμός αυτό με τα μπλόκα» – «Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα»

«Κίμων»: Στον Σαρωνικό με τιμές η υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra – Μητσοτάκης: Χρέος μου να παραδώσω μία πατρίδα ασφαλέστερη απ’ ότι την παρέλαβα (video)

Μανώλης Μαυρομμάτης: Δεν θα βγω άμεσα από την κλινική, οικογένεια δεν υπάρχει για μένα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στον «τρελό κόσμο» του Τραμπ: Mπουκάλια γάλακτος, σκυλιά για έλκηθρα και απειλές για βομβαρδισμό του Ιράν

eric adams 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Σάλος με τον πρώην δήμαρχο Έρικ Άνταμς – «Άντε γ@@@@σου» είπε σε γυναίκα που τον αποδοκίμαζε (Video)

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Ο χειμώνας επιστρέφει – «Βουτιά» της θερμοκρασίας από την Κυριακή

falstaf_3
ADVERTORIAL

Η κωμική όπερα «Φάλσταφ» επιστρέφει για έξι μοναδικές παραστάσεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή

tiletheasi_2008_1460-820_new
MEDIA

Καρέ πρωτιάς στην τηλεθέαση κατάφερε ο ΣΚΑΪ την Τετάρτη (14/1)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

oikiaki-voithos
ΕΛΛΑΔΑ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της οικιακή βοηθού που έκλεβε ΑΜΕΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 16:02
trump-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στον «τρελό κόσμο» του Τραμπ: Mπουκάλια γάλακτος, σκυλιά για έλκηθρα και απειλές για βομβαρδισμό του Ιράν

eric adams 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Σάλος με τον πρώην δήμαρχο Έρικ Άνταμς – «Άντε γ@@@@σου» είπε σε γυναίκα που τον αποδοκίμαζε (Video)

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Ο χειμώνας επιστρέφει – «Βουτιά» της θερμοκρασίας από την Κυριακή

1 / 3