15.01.2026 21:31

Σοκ στη Βρετανία: Ανήλικοι έστησαν ενέδρα σε 49χρονο και τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου – Ανατριχιαστικό βίντεο

15.01.2026 21:31
epithesi-vretania

Σοκ προκαλεί η υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού ενός 49χρονου άνδρα από ανήλικους στη Βρετανία, μέρος του οποίου καταγράφεται σε βίντεο απίστευτης αγριότητας.

Στο σχετικό clip, ένας έφηβος επιτίθεται με γυάλινο μπουκάλι στον 49χρονο, χτυπώντας τον στο κεφάλι, ενώ εκείνος τρέχει για να ξεφύγει. Λίγες στιγμές αργότερα, ο άνδρας έπεσε νεκρός από πολλαπλά χτυπήματα με πέτρες, που του προκάλεσαν σοβαρότατα τραύματα.

Η πολύκροτη υπόθεση έχει οδηγηθεί σε δίκη, και στο εδώλιο κάθονται ένα κορίτσι 16 ετών και δύο αγόρια 15 και 16 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του 49χρονου ηλεκτρολόγου Αλεξάντερ Κάσφορντ, στις 10 Αυγούστου του 2025, στο νησί Σέπι του Κεντ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το θύμα φέρεται να παρασύρθηκε στο σημείο του ξυλοδαρμού έπειτα από επικοινωνία με την ανήλικη, μέσω μηνυμάτων.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν έρθει στο «φως», ο Κάσφορντ είχε γνωρίσει την ανήλικη δύο ημέρες πριν το περιστατικό, σε χώρο ψυχαγωγίας, και της είχε δώσει τον αριθμό του.

Ακολούθησε ανταλλαγή δεκάδων μηνυμάτων, και τελικά συμφωνήθηκε συνάντηση κοντά στη θάλασσα, η οποία ωστόσο αποδείχθηκε πως ήταν ενέδρα.

Στο δικαστήριο του Woolwich, όπου διεξάγεται η δίκη, προβλήθηκε βίντεο που είχε τραβήξει η ίδια η 16χρονη την ημέρα της επίθεσης.

Στο υλικό, καταγράφονται οι απέλπιδες προσπάθειες του πανικόβλητου άνδρα να τραπεί σε φυγή κατά μήκος της παραλιακής οδού στο Leysdown-on-Sea, ενώ οι ανήλικοι τον καταδιώκουν.

Κάποια στιγμή, το θύμα εμφανίζεται να σκοντάφτει και να πέφτει, να σηκώνεται και να συνεχίζει να τρέχει, ενώ ο δράστης επιχειρεί να τον κλωτσήσει. Το βίντεο διακόπτεται πριν καταγραφεί η τελική φάση της επίθεσης.

Λίγο αργότερα, ο Κάσφορντ εντοπίστηκε νεκρός με εκτεταμένα τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε πολλαπλά κατάγματα πλευρών, εκδορές και κακώσεις, και διάτρηση πνεύμονα.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορούνται οι τρεις ανήλικοι

Στη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελέας Κέιτ Μπλούμγκαρτ ανέφερε ότι η ανήλικη που κατέγραφε το περιστατικό έδειχνε «ενθουσιασμό και ενεργή συμμετοχή», προσθέτοντας ότι το υλικό προοριζόταν να λειτουργήσει ως «απόδειξη μιας επιτυχημένης επιχείρησης».

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι τρεις ανήλικοι ενήργησαν από κοινού, με πρόθεση να προκαλέσουν σοβαρή σωματική βλάβη. Η εισαγγελία ζητά την καταδίκη και των τριών για φόνο, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για προσχεδιασμένη και συντονισμένη επίθεση.

Μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο αναφέρουν ότι ο 16χρονος εθεάθη να πετά μεγάλες πέτρες προς τον Κάσφορντ, ο οποίος βρισκόταν ήδη ακίνητος στο έδαφος. «Μετά από ένα από τα χτυπήματα δεν υπήρξε καμία αντίδραση», κατέθεσε μάρτυρας.

Σημειώνεται ότι ο 16χρονος κατηγορούμενος έχει παραδεχθεί την ενοχή του για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, αρνείται ωστόσο την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.

