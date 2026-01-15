Ταϊλάνδη: Δύο νεκροί από νέα πτώση γερανού σε εργοτάξιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας κατάρρευσης γερανού σε εργοτάξιο προαστίου της Μπανγκόκ, ανακοίνωσε η αστυνομία, την επομένη πτώσης γερανού πάνω σε τρένο στην βόρεια Ταϊλάνδη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 32 άνθρωποι.

Ο γερανός έπεσε το πρωί σε εργοτάξιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου υπό κατασκευή κοντά στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης κι οι αρχές κατέγραψαν «δυο νεκρούς», πάντως κανέναν άλλο τραυματία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας.

Οπτικό υλικό από το σημείο δείχνει μεταλλική δομή να έχει καταρρεύσει μέσα σε σύννεφο σκόνης και οχήματα που έχουν συνθλιφτεί κάτω από όγκους μπετόν.

Construction crane collapses on Rama II Road

.

At 9.15am on Thursday (January 15), a concrete beam (segment) and a crane (launching gantry crane), used in the construction of the elevated section of Motorway No. 82, collapsed onto vehicles on Rama II Road, outbound near the Paris… pic.twitter.com/RAx2WyouIT — Thenationthailand (@Thenationth) January 15, 2026

Ο αυτοκινητόδρομος υπό κατασκευή θα επιτρέψει να αποσυμφορηθεί ο αυτοκινητόδρομος Ράμα Β΄, όπου τα μποτιλιαρίσματα είναι συχνά. Ο αυτοκινητόδρομος αυτός συνδέει την Μπανγκόκ με το νότιο τμήμα της χώρας. Ωστόσο (και) σε αυτό το μεγάλο έργο οι καθυστερήσεις και τα θανατηφόρα δυστυχήματα διαδέχονται οι μεν τα δε.

Italian-Thai Development has been linked to another fatal crane collapse on Rama II Road that killed at least two people on Thursday, intensifying scrutiny of construction safety just one day after a separate crane accident involving the same contractor on a Thai–Chinese… pic.twitter.com/a2jskVFQsV January 15, 2026

Η κατάρρευση δοκαριού από μπετόν, που θα υποστήριζε μελλοντική οδογέφυρα, είχε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε έξι ανθρώπους τον Μάρτιο του 2025 σε προάστιο της Μπανγκόκ.

Και τρεις εργάτες σκοτώθηκαν τον Νοέμβριο του 2024 όταν κατέρρευσε γερανός.

🚨🇹🇭A video of a crane collapse on the Rama II Expressway in Samut Sakhon Province, Thailand, at 9:15 a.m. on January 15, 2026, has been released, killing two people and trapping two cars under the crane and concrete bridge. pic.twitter.com/0c9qUZUvue January 15, 2026

Το νέο δυστύχημα καταγράφτηκε την επομένη της κατάρρευσης γερανού πάνω σε επιβατικό σιδηροδρομικό συρμό στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, δυστύχημα με απολογισμό 32 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

«Τα δυστυχήματα αυτού του είδους έχουν γίνει υπερβολικά συχνά», στηλίτευσε χθες ο ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ.

«Είναι καιρός να αλλάξουμε τον νόμο», να δημιουργηθεί «μαύρη λίστα κατασκευαστικών εταιρειών που είναι υπεύθυνες για δυστυχήματα που επαναλαμβάνονται», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ο γερανός που προκάλεσε τον εκτροχιασμό του τρένου χθες βρισκόταν σε πελώριο εργοτάξιο μεγάλου σιδηροδρομικού έργου, το οποίο έχει αναλάβει ταϊλανδική εταιρεία εμπλακείσα σε αρκετά παρόμοια δυστυχήματα στο παρελθόν, η Italian-Thai Development.

Two killed as crane collapses on Rama II Road



A crane collapsed on the outbound lanes of Rama II Road on Thursday morning, crushing two vehicles and killing at least two people, authorities said.



The incident occurred at about 9.15am in front of the Paris Hotel. Rescue teams… pic.twitter.com/6shGjTmApD — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) January 15, 2026

Τα δυστυχήματα σε βιομηχανίες, εργοτάξια ή στις μεταφορές είναι μάλλον συχνά στην Ταϊλάνδη, εξαιτίας της ενίοτε υπέρμετρης χαλαρότητας ως προς την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη – Στόχος μετανάστης από τη Βενεζουέλα (videos)

ΗΠΑ: Η Ford έθεσε σε διαθεσιμότητα τον εργάτη που φώναξε στον Τραμπ

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανικό «μπλόκο» στο Κογκρέσο για τον περιορισμό των εξουσιών Τραμπ στη Βενεζουέλα