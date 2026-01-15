search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 09:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 09:02

Ταϊλάνδη: Δύο νεκροί από νέα πτώση γερανού σε εργοτάξιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου

15.01.2026 09:02
TAILAND_GERANOS_DYSTIXIMA
photos @X

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας κατάρρευσης γερανού σε εργοτάξιο προαστίου της Μπανγκόκ, ανακοίνωσε η αστυνομία, την επομένη πτώσης γερανού πάνω σε τρένο στην βόρεια Ταϊλάνδη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 32 άνθρωποι.

Ο γερανός έπεσε το πρωί σε εργοτάξιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου υπό κατασκευή κοντά στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης κι οι αρχές κατέγραψαν «δυο νεκρούς», πάντως κανέναν άλλο τραυματία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας.

Οπτικό υλικό από το σημείο δείχνει μεταλλική δομή να έχει καταρρεύσει μέσα σε σύννεφο σκόνης και οχήματα που έχουν συνθλιφτεί κάτω από όγκους μπετόν.

Ο αυτοκινητόδρομος υπό κατασκευή θα επιτρέψει να αποσυμφορηθεί ο αυτοκινητόδρομος Ράμα Β΄, όπου τα μποτιλιαρίσματα είναι συχνά. Ο αυτοκινητόδρομος αυτός συνδέει την Μπανγκόκ με το νότιο τμήμα της χώρας. Ωστόσο (και) σε αυτό το μεγάλο έργο οι καθυστερήσεις και τα θανατηφόρα δυστυχήματα διαδέχονται οι μεν τα δε.

Η κατάρρευση δοκαριού από μπετόν, που θα υποστήριζε μελλοντική οδογέφυρα, είχε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε έξι ανθρώπους τον Μάρτιο του 2025 σε προάστιο της Μπανγκόκ.

Και τρεις εργάτες σκοτώθηκαν τον Νοέμβριο του 2024 όταν κατέρρευσε γερανός.

Το νέο δυστύχημα καταγράφτηκε την επομένη της κατάρρευσης γερανού πάνω σε επιβατικό σιδηροδρομικό συρμό στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, δυστύχημα με απολογισμό 32 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

«Τα δυστυχήματα αυτού του είδους έχουν γίνει υπερβολικά συχνά», στηλίτευσε χθες ο ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ.

«Είναι καιρός να αλλάξουμε τον νόμο», να δημιουργηθεί «μαύρη λίστα κατασκευαστικών εταιρειών που είναι υπεύθυνες για δυστυχήματα που επαναλαμβάνονται», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ο γερανός που προκάλεσε τον εκτροχιασμό του τρένου χθες βρισκόταν σε πελώριο εργοτάξιο μεγάλου σιδηροδρομικού έργου, το οποίο έχει αναλάβει ταϊλανδική εταιρεία εμπλακείσα σε αρκετά παρόμοια δυστυχήματα στο παρελθόν, η Italian-Thai Development.

Τα δυστυχήματα σε βιομηχανίες, εργοτάξια ή στις μεταφορές είναι μάλλον συχνά στην Ταϊλάνδη, εξαιτίας της ενίοτε υπέρμετρης χαλαρότητας ως προς την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη – Στόχος μετανάστης από τη Βενεζουέλα (videos)

ΗΠΑ: Η Ford έθεσε σε διαθεσιμότητα τον εργάτη που φώναξε στον Τραμπ

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανικό «μπλόκο» στο Κογκρέσο για τον περιορισμό των εξουσιών Τραμπ στη Βενεζουέλα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
warner_netflix
MEDIA

NETFLIX: Μετρητά «ρίχνει» στο τραπέζι της Warner Bros Discovery για «κλειδώσει» το ντιλ

meleti-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ελεονώρα Μελέτη: Ξέσπασε σε δάκρυα στο Ευρωκοινοβούλιο – «Έχω υπάρξει θύμα κακοποίησης» (Video)

mavromatis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μανώλης Μαυρομμάτης: Δεν θα βγω άμεσα από την κλινική, οικογένεια δεν υπάρχει για μένα

Police
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Every breath you take»: Πώς το θρυλικό τραγούδι διέλυσε τους Police – Οι διαφωνίες, το ξύλο και τα δικαστήρια

enfia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς «κλειδώνει» η έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα σπίτια – οι προθεσμίες και οι παγίδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

farah pahlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

volanis-new
LIFESTYLE

Σώτης Βολάνης: Αντιδράσεις για την αιφνίδια αποχώρησή του από νυχτερινό κέντρο - «Έμειναν 60 οικογένειες χωρίς δουλειά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 09:42
warner_netflix
MEDIA

NETFLIX: Μετρητά «ρίχνει» στο τραπέζι της Warner Bros Discovery για «κλειδώσει» το ντιλ

meleti-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ελεονώρα Μελέτη: Ξέσπασε σε δάκρυα στο Ευρωκοινοβούλιο – «Έχω υπάρξει θύμα κακοποίησης» (Video)

mavromatis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μανώλης Μαυρομμάτης: Δεν θα βγω άμεσα από την κλινική, οικογένεια δεν υπάρχει για μένα

1 / 3