BUSINESS

Γιώργος Καλούμενος

15.01.2026 11:12

The Olive Legend Group: Σύμπραξη SME Remedium Cap – Inspiring Earth στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο

15.01.2026 11:12
elaiolado new

Την πορεία του «THE OLIVE LEGEND GROUP» (TOLG) ενός σύγχρονου και ενιαίου επιχειρηματικό σχήματος στο χώρο του Ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου παρουσίασαν οι διοικήσεις των SME Remedium Cap και Inspiring Earth , το οποίο συνδυάζει την ποιότητα με την Ελληνική παράδοση, την εγχώρια ανάπτυξη με δυναμικό εξωστρεφές προσανατολισμό.

Πρόκειται για ένα σχήμα που διαχειρίζεται τρεις ιστορικές Ελληνικές μάρκες ελαιόλαδου, το Λατζιμάς, LASITIA και Olympian Green και έχοντας ήδη επενδύσει 10 εκατ. ευρώ ενοποιεί λειτουργικά και επιχειρηματικά, παραγωγικές, εμπορικές και εξαγωγικές δυνάμεις από την Κρήτη έως την Πελοπόννησο με πρωταρχική επιδίωξη την προώθηση του premium Ελληνικού εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου διεθνώς.

Στόχος της εταιρείας που έχει καταφέρει μέσα σε ένα χρόνο να γυρίσει τις εταιρείες σε θετικό EBITDA είναι να φτάσει σε παραγωγή τους 20.000 τόνους, ενισχύοντας την εγχώρια παρουσία τους και διευρύνοντας  περαιτέρω τις εξαγωγές σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Βραζιλία και ο Καναδάς.

Το νέο σχήμα TOLG συστάθηκε με σύμπραξη του επενδυτικού ταμείου SMERemediumCap με πλειοψηφική συμμετοχή, με Πρόεδρο τον κ. Νικόλαο Καραμούζη και του Ομίλου Inspiring Earth, μετοχικού ελέγχου του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου.

Η Inspiring Earth έχει αναλάβει και τη διοίκηση του νέου σχήματος, υλοποιώντας το κοινό όραμα των δύο επενδυτών να αναδείξουν περαιτέρω το Ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο στον παγκόσμιο χάρτη, να επεκταθούν σε νέες αγορές διεθνώς, να προωθήσουν το επώνυμο Ελληνικό προϊόν και να ενισχύσουν την εγχώρια παρουσία τους.

Οι μέτοχοι του νέου σχήματος TOLG, SME Remedium Cap και Inspiring Earth, τον Ιούλιο του 2024 απέκτησαν πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στις εταιρείες Λατζιμάς, Lasitia και Olympian Green.

Την πλειοψηφία της εταιρείας Λατζιμάς απέκτησαν μέσω συνδυασμού αύξησης κεφαλαίου και απόκτησης υφιστάμενων μετοχών από την οικογένεια Κοτζαμπασάκη, οι οποίοι παραμένουν μέτοχοι μειοψηφίας και συμβάλουν στην ανάπτυξη εργασιών της εταιρείας. Το επενδυτικό σχήμα TOLG απέκτησε επίσης την πλειοψηφία της εταιρείας Lasitia από τους παλαιούς μετόχους, ενώ η Inspiring Earth συνεισέφερε στο σχήμα την εταιρεία Olympian Green.

Επένδυση 10 εκατ. ευρώ

Η συνολική επένδυση προσεγγίζει τα € 10 εκατ. στο νέο σχήμα, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή και συμμετοχή της τράπεζας Πειραιώς με κεφάλαια και γραμμές χρηματοδότησης στην αναδιάρθρωση και εξυγίανση της εταιρείας.

Η στρατηγική του ομίλου στηρίζεται σε ένα στιβαρό παραγωγικό και οικονομικό υπόβαθρο.

Η THE OLIVE LEGEND GROUP διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα άνω των 20.000 τόνων, αποθηκευτική ικανότητα 5.000 τόνων και άμεση πρόσβαση σε 35.000 ελαιόδεντρα.

Μέσω αυτής της καθετοποιημένης δομής, ο όμιλος διασφαλίζει σταθερή ποιότητα, ιχνηλασιμότητα και επιχειρησιακή συνέχεια ενώ, συμμορφώνεται με τις κορυφαίες διεθνείς πιστοποιήσεις — BRC, IFS, FDA και Bio Hellas — επιβεβαιώνοντας την προσήλωση στην αριστεία και την ποιότητα.

Παρουσία σε 27 χώρες – Αύξηση όγκου πωλήσεων 20%

Με οργανωμένη παρουσία σε 27 διεθνείς αγορές και θυγατρικές σε Η.Π.Α. και Βραζιλία, ο όμιλος ενισχύει την εξαγωγική δυναμική του ελληνικού ελαιόλαδου, ενώ επενδύει στην αλυσίδα αξίας και τη δύναμη των ιστορικών του brands για να προσφέρει ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας διεθνώς.

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε το 2025, η πρώτη χρονιά λειτουργίας υπό τη νέα μετοχική σύνθεση και διοίκηση, όπου επετεύχθη σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων άνω του 20%, ανάπτυξη των πωλήσεων στο εξωτερικό, ισχυρότερη επανατοποθέτηση των προϊόντων μας στα εγχώρια δίκτυα διανομής και επιστροφή του ομίλου σε κερδοφόρα χρήση.

Η TOLG βλέπει σημαντική αξία και ουσιαστικές συνέργειες στη δημιουργία ισχυρότερων εταιρικών σχημάτων, με εξωστρεφές προσανατολισμό και επώνυμα προϊόντα, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών με εταιρείες παρεμφερών προϊόντων, όπως οι Ελληνικές ελιές.

Η THE OLIVE LEGEND GROUP βρίσκεται σήμερα σε πλάνο ένταξης αναπτυξιακού προγράμματος με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και της παραγωγικής της δυνατότητας, με συνολικό ποσό επένδυσης άνω του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ.

Έτσι, ο όμιλος φιλοδοξεί να αποτελεί τον σύγχρονο κορμό που ενώνει τις ρίζες της ελληνικής ελαιοκομικής παράδοσης με τις ευκαιρίες της παγκόσμιας αγοράς, δημιουργώντας ένα ελληνικό brand με διεθνή ταυτότητα, ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική και ξεκάθαρη στρατηγική τοποθέτηση.

