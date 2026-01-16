177 Ημέρες Εργασίας για το Κράτος – Η Φορολογική Πραγματικότητα του 2025

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦίΜ), το 2025 αποτέλεσε ένα έτος-ορόσημο για τον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος χρειάστηκε να εργαστεί συνολικά 177 ημέρες μόνο και μόνο για να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς το κράτος.
Αυτό σημαίνει ότι η «Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας» –η ημέρα, δηλαδή, που οι πολίτες ξεκινούν να κρατούν το εισόδημά τους για τις δικές τους ανάγκες– μετατέθηκε βαθιά μέσα στο καλοκαίρι.
Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι, μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές, απορροφούν σχεδόν το 48% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του μέσου νοικοκυριού. Παρά τις προσπάθειες για στοχευμένες μειώσεις σε συγκεκριμένους συντελεστές, η «φορολογική σφήνα» παραμένει ισχυρή, επηρεάζοντας άμεσα την αγοραστική δύναμη και την κατανάλωση.
Για να κατανοήσουμε το πώς φτάσαμε εδώ, είναι απαραίτητη η σύγκριση με το παρελθόν και την υπόλοιπη Ευρώπη. Πριν από την οικονομική κρίση, η Ελλάδα παρουσίαζε μια ιδιότυπη αντίφαση: διατηρούσε σχετικά χαμηλή φορολογική επιβάρυνση σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, η οποία όμως δεν συνοδευόταν από ανάλογη συγκράτηση δαπανών.
Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία σημαντικών ελλειμμάτων στον προϋπολογισμό, καθώς τα κρατικά έσοδα δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες και τις κοινωνικές παροχές. Η δημοσιονομική αυτή ανισορροπία οδήγησε αναπόφευκτα στις πιέσεις των μνημονιακών χρόνων, που επέβαλαν μια απότομη και βίαιη αύξηση της φορολογίας για τη διάσωση της οικονομίας.
Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια φάση όπου το φορολογικό βάρος είναι εφάμιλλο χωρών με πολύ υψηλότερο επίπεδο κοινωνικών παροχών, όπως η Σκανδιναβία, χωρίς όμως οι ανταποδοτικές υπηρεσίες (υγεία, παιδεία, υποδομές) να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
