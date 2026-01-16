177 Ημέρες Εργασίας για το Κράτος – Η Φορολογική Πραγματικότητα του 2025

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦίΜ), το 2025 αποτέλεσε ένα έτος-ορόσημο για τον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος χρειάστηκε να εργαστεί συνολικά 177 ημέρες μόνο και μόνο για να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς το κράτος.

Αυτό σημαίνει ότι η «Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας» –η ημέρα, δηλαδή, που οι πολίτες ξεκινούν να κρατούν το εισόδημά τους για τις δικές τους ανάγκες– μετατέθηκε βαθιά μέσα στο καλοκαίρι.

Η Ακτινογραφία των Βαρών

Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι, μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές, απορροφούν σχεδόν το 48% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του μέσου νοικοκυριού. Παρά τις προσπάθειες για στοχευμένες μειώσεις σε συγκεκριμένους συντελεστές, η «φορολογική σφήνα» παραμένει ισχυρή, επηρεάζοντας άμεσα την αγοραστική δύναμη και την κατανάλωση.

Από τη Χαμηλή Φορολόγηση στα Ελλείμματα

Για να κατανοήσουμε το πώς φτάσαμε εδώ, είναι απαραίτητη η σύγκριση με το παρελθόν και την υπόλοιπη Ευρώπη. Πριν από την οικονομική κρίση, η Ελλάδα παρουσίαζε μια ιδιότυπη αντίφαση: διατηρούσε σχετικά χαμηλή φορολογική επιβάρυνση σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, η οποία όμως δεν συνοδευόταν από ανάλογη συγκράτηση δαπανών.

Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία σημαντικών ελλειμμάτων στον προϋπολογισμό, καθώς τα κρατικά έσοδα δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες και τις κοινωνικές παροχές. Η δημοσιονομική αυτή ανισορροπία οδήγησε αναπόφευκτα στις πιέσεις των μνημονιακών χρόνων, που επέβαλαν μια απότομη και βίαιη αύξηση της φορολογίας για τη διάσωση της οικονομίας.

Η Ελλάδα έναντι της ΕΕ

Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια φάση όπου το φορολογικό βάρος είναι εφάμιλλο χωρών με πολύ υψηλότερο επίπεδο κοινωνικών παροχών, όπως η Σκανδιναβία, χωρίς όμως οι ανταποδοτικές υπηρεσίες (υγεία, παιδεία, υποδομές) να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

