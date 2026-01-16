ΟΤΕ: Νέα τριετής σύμβαση με αυξήσεις έως 22% και ενισχυμένες παροχές

Κλείδωσαν για την επόμενη τριετία οι όροι αμοιβών και παροχών στον ΟΤΕ, με νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θα ισχύσει από 1/1/2026 έως 31/12/2028 και προβλέπει σημαντικές αυξήσεις στους βασικούς και τους ελάχιστους μισθούς, αλλά και παρεμβάσεις σε επιδόματα και άδειες.

Στο σκέλος των αποδοχών, ο βασικός μισθός ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ενώ για τους τομείς ΙΤ και Τεχνολογίας φτάνει τα 1.150 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης οι ελάχιστοι μισθοί θα διαμορφωθούν σε 1.100 ευρώ και 1.250 ευρώ αντίστοιχα, με τις συνολικές αυξήσεις που προβλέπονται να φτάνουν έως 22% στους βασικούς μισθούς. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση 3% από 1/1/2026 στις μικτές μηνιαίες αποδοχές εργαζομένων που είχαν σταθερές αποδοχές για πολλά χρόνια, με κριτήρια όπως η ημερομηνία πρόσληψης, η αγορά και η απόδοση.

Στις παροχές, το «Be-flexi» ενισχύεται στα 1.000 ευρώ ετησίως από 1/1/2026, ως ευέλικτο πακέτο επιλογών που διαμορφώνεται από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Προβλέπεται επίσης αναβάθμιση του Ομαδικού Συνταξιοδοτικού Προγράμματος με σταδιακή αύξηση εισφορών το 2026 και το 2027, καθώς και νέα χρηματικά βραβεία για τίτλους σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες) τόσο για εργαζομένους όσο και για τα παιδιά τους σε περιπτώσεις σχολικής ή ακαδημαϊκής επιτυχίας. Επιπλέον, αυξάνονται οι παροχές του τηλεπικοινωνιακού πακέτου για όλους τους εργαζομένους του Ομίλου.

Στο επίκεντρο μπαίνουν και οι ρυθμίσεις που αφορούν την οικογένεια και τις άδειες. Διατηρούνται παροχές όπως η δαπάνη φύλαξης παιδιών 250 ευρώ τον μήνα για εργαζόμενους γονείς με παιδί προσχολικής ηλικίας, αλλά και το γαμήλιο δώρο που αντιστοιχεί σε έναν μέσο μηνιαίο μισθό έως 2.000 ευρώ. Παραμένουν επίσης οι άδειες με αποδοχές για φροντίδα παιδιού διάρκειας 9 μηνών, μητρότητα, μονογονεϊκές οικογένειες, αιμοδοσία, ασθένεια και σπουδές, όπως και η δυνατότητα επιλογής βάρδιας για μητέρες/εγκύους και το μειωμένο ωράριο για λόγους υγείας.

Στις νέες προβλέψεις περιλαμβάνονται βελτιώσεις για εργαζόμενους με ποσοστό αναπηρίας, με επιπλέον δύο ημέρες άδειας ανά έτος (συνολικά 10), νέα άδεια για γονείς παιδιών με αναπηρία (10 ημέρες ετησίως), νέα άδεια για πολύτεκνους γονείς (2 ημέρες ετησίως), καθώς και νέα άδεια εθελοντισμού.

Διαβάστε επίσης

Ελληνικά Οινοποιεία: Συμφωνία αποκλειστικής διάθεσης με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου από 1/1/2026

ICAP CRIF: Οι 500 πιο κερδοφόρες «ορίζουν» την αγορά 64% του τζίρου και σχεδόν 80% EBITDA το 2024

Όμιλος Σαράντη: Η διεθνής επέκταση η εξαγορά Stella Pack και οι στόχοι ESG στο επίκεντρο του TIME