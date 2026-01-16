Ο Ανεστίδης θέλει να πάει Μαξίμου παρά τις ύβρεις για τον πρωθυπουργό: «Ελεγχόμενος εγώ, ελεγχόμενη και η μισή βουλή»

Την επιμονή του να παραστεί στη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργός τη Δευτέρα στο Μαξίμου εκφράζει ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από τα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος πέρα από το ότι ελέγχεται από την Οικονομική Αστυνομία για παράνομες επιδοτήσεις, προέβη δημοσίως σε χυδαία επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, με ύβρεις.

Το επιχείρημα του κ. Ανεστίδη για την παρουσία του στη συνάντηση είναι ότι δεν ελέγχεται μόνο αυτός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και πολιτικοί: «Εγώ θα πάω στη συνάντηση. Ελεγχόμενη είναι και η μισή Βουλή στο ΟΚΕΠΕΠΕ. Ελεγχόμενος κι εγώ. Αν δε με δεχτούν θα δούμε τι θα κάνω» απάντησε στο σχετικό ερώτημα.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο, από το οποίο προκύπτει και το ερώτημα εάν θα παραστεί στη συνάντηση είναι ότι στο μπλόκο στα Μάλγαρα ψηφίστηκε να κατέβει ως εκπρόσωπος. Φυσικά όχι μόνο είναι αμφίβολο λόγω της υπόθεσής του, αν θα γίνει δεκτός στου Μαξίμου, αλλά μετά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, τίθεται και θέμα αντίδρασης, ου μην και… βέτο από το πρωθυπουργικό γραφείο για την παρουσία του.

Το απρεπές ξέσπασμα

Το επεισόδιο με την αήθη επίθεση κατά του πρωθυπουργού από τον κ. Ανεστίδη, έγινε καθώς ετοιμαζόταν να κάνει δηλώσεις: Δείχνοντας τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων είπε, «αυτά τα ματσούκια να τα χώσουμε στον κ@@@ του Μητσοτάκη. Θα χοροπηδάει ο π@@@@@».

Δημοσιογράφος προέτρεψε τους υπόλοιπους που βρίσκονταν στο σημείο να μην γράφουν, όμως ο αγροτοσυνδικαλιστής εξέφρασε την αδιαφορία του…

«Και να γραψουν να», είπε δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα. «Τι να μου κάνουν; Ό,τι ήταν να μου κάνουν το έκαναν».

Μιλώντας στο One, ο Κώστας Ανεστίδης ρωτήθηκε σχετικά με το περιστατικό, με τον ίδιο να μην παίρνει τίποτα πίσω, από τα λεγόμενά του. «Τι να κάνω; Όταν αυτός μου κατέβασε την προσωπικότητά μου, μου κατάσχεσε την ακεραιότητά μου, δε μπορώ να κινηθώ. Τι να κάνω;» είπε χαρακτηριστικά.

«Ζω με δανεικά. Έχουν κατασχέσει ακόμα και το μισθό της γυναίκας μου. Δε μας δίνουν τη δικογραφία, ψάχνουν πώς να την τεκμηριώσουν. Τα κάνουν αυτά γιατί φώναζα πολύ και έλεγα αλήθειες», είπε σε άλλο σημείο.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Πέμπτης επιδόθηκε στον Κώστα Ανεστίδη η εισαγγελική πράξη με την οποία ενημερώθηκε επισήμως για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Η επίδοση συνδέεται με έκθεση της Οικονομικής Αστυνομίας, στην οποία, σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, καταγράφονται σοβαρά ζητήματα αναφορικά με τις επιδοτήσεις που έχει λάβει.

