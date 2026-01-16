search
Το «αντίο» της Φίνος Φιλμ στην Μέλπω Ζαρόκωστα: Η πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό μας

16.01.2026 16:57
melpo zarokosta 66- new

Με ένα βίντεο, που περιλαμβάνει σκηνές ταινιών στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει η Μέλπω Ζαρόκωστα, που πέθανε στα 93 της χρόνια, αποχαιρετά η Φίνος Φιλμ την ηθοποιό.

Στο κλιπ που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram παρουσιάζονται σκηνές από τα φιλμ «Η Βίλλα των Οργίων» και «Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα», ενώ γίνεται λόγος για «πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της Φίνος Φιλμ».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

«Ένα ακόμη αντίο — κι αυτό με μεγάλη δυσκολία. Αποχαιρετούμε σήμερα την πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της Finos Film, την αγαπημένη Μέλπω Ζαρόκωστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Μια πολυσχιδής καλλιτέχνις, με ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια, που διέπρεψε όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως συγγραφέας και στιχουργός, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στις καρδιές μας θα μείνουν για πάντα οι ερμηνείες της στις δεκατρείς ταινίες που γύρισε με τη Φίνος Φιλμ. Aπό τις πασίγνωστες κωμωδίες ”Η Βίλλα των Οργίων”, ”Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε” και ”Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα”, μέχρι τα κλασικά νουάρ «Ο Θάνατος θα Ξανάρθει» και ”Όταν η Πόλις Πεθαίνει” — η Μέλπω Ζαρόκωστα έντυνε πάντα τις ταινίες του Φίνου με ποιότητα, γοητεία και αληθινή φινέτσα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

