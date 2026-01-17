Χαλκίδα: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι – Επί ποδός η πυροσβεστική (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε σπίτι στην Χαλκίδα και έχει σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.
Στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ η πυροσβεστική αναφέρει πως δεν έχει πληροφορίες για εγκλωβισμένους.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
