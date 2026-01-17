search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 20:46
ΕΛΛΑΔΑ

17.01.2026 18:38

Χαλκίδα: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι – Επί ποδός η πυροσβεστική (Video)

17.01.2026 18:38
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε σπίτι στην Χαλκίδα και έχει σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ η πυροσβεστική αναφέρει πως δεν έχει πληροφορίες για εγκλωβισμένους.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

