Χαλκίδα: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι – Επί ποδός η πυροσβεστική (Video)

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε σπίτι στην Χαλκίδα και έχει σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ η πυροσβεστική αναφέρει πως δεν έχει πληροφορίες για εγκλωβισμένους.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

