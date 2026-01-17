search
17.01.2026 13:48

Επίθεση Χαμενεΐ σε Τραμπ: Είναι ο εγκληματίας που ευθύνεται για τους θανάτους και τις καταστροφές στο Ιράν

17.01.2026 13:48
agiatolah-ali-khanenei

Δριμεία επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ τον οποίο κατηγόρησε ως «υπεύθυνο» για τις «απώλειες, τις ζημιές και τη δυσφήμιση που έχει προκαλέσει στον ιρανικό λαό» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, εξαπέλυσε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ.

Στις πρώτες αναρτήσεις του μετά τις 13 Ιανουαρίου, ο Χαμενεΐ έγραψε ότι οι πρόσφατες αναταραχές προκλήθηκαν από «αμερικανική στάση», στόχος της οποίας «είναι να καταπιεί το Ιράν».

«Ο ιρανικός λαός έσπασε την πλάτη της στάσης, πρέπει επίσης να σπάσει την πλάτη των στασιαστών. Δεν οδηγούμε τη χώρα σε πόλεμο, αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε ούτε τους εγχώριους και διεθνείς εγκληματίες της αμερικανικής στάσης» είπε ο Χαμενεϊ, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ηγέτης του Ιράν κατηγόρησε, επίσης, «όσους έχουν σχέσεις με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ» για την πρόκληση «τεράστιων ζημιών» και τον θάνατο «εκατοντάδων» κατά τη διάρκεια των αναταραχών.

Ο γιος του ηγέτη της Τσετσενίας Καντίροφ φέρεται να τραυματίστηκε σε τροχαίο – Εσπευσμένη αεροδιακομιδή στη Μόσχα

Τραμπ: Ανακοίνωσε το «Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα» – «Το πιο σπουδαίο που σχηματίστηκε ποτέ»

Νεκρή σε τροχαίο με εγκατάλειψη η ηθοποιός του Nickelodeon Κιάννα Άντεργουντ

