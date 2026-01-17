Επίθεση Χαμενεΐ σε Τραμπ: Είναι ο εγκληματίας που ευθύνεται για τους θανάτους και τις καταστροφές στο Ιράν

Δριμεία επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ τον οποίο κατηγόρησε ως «υπεύθυνο» για τις «απώλειες, τις ζημιές και τη δυσφήμιση που έχει προκαλέσει στον ιρανικό λαό» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, εξαπέλυσε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ.

Στις πρώτες αναρτήσεις του μετά τις 13 Ιανουαρίου, ο Χαμενεΐ έγραψε ότι οι πρόσφατες αναταραχές προκλήθηκαν από «αμερικανική στάση», στόχος της οποίας «είναι να καταπιεί το Ιράν».

«Ο ιρανικός λαός έσπασε την πλάτη της στάσης, πρέπει επίσης να σπάσει την πλάτη των στασιαστών. Δεν οδηγούμε τη χώρα σε πόλεμο, αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε ούτε τους εγχώριους και διεθνείς εγκληματίες της αμερικανικής στάσης» είπε ο Χαμενεϊ, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ηγέτης του Ιράν κατηγόρησε, επίσης, «όσους έχουν σχέσεις με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ» για την πρόκληση «τεράστιων ζημιών» και τον θάνατο «εκατοντάδων» κατά τη διάρκεια των αναταραχών.

