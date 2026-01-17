search
17.01.2026 10:12

Νεκρή σε τροχαίο με εγκατάλειψη η ηθοποιός του Nickelodeon Κιάννα Άντεργουντ

17.01.2026 10:12
kianna underwood (1)

Η Κιάννα Άντεργουντ, πρώην παιδική σταρ που έγινε γνωστή από την εκπομπή του Nickelodeon All That, σκοτώθηκε σε ηλικία 33 ετών.

Η ηθοποιός σκοτώθηκε σε ένα τραγικό τροχαίο, όταν παρασύρθηκε από ένα όχημα σε περιοχή του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, 16 Ιανουαρίου.

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε την είδηση, αναφέροντας ότι οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε κλήση στο 911 γύρω στις 6:49 π.μ.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, ένα γκρι αυτοκίνητο κινούνταν προς τα δυτικά όταν χτύπησε την Κιάννα Άντεργουντ, η οποία φαίνεται ότι παρασύρθηκε για αρκετές οικοδομικές γραμμές, καθώς είχε εγκλωβιστεί κάτω από το όχημα.

«Η έρευνα έδειξε ότι το αυτοκίνητο χτύπησε μια γυναίκα, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι η ηθοποιός υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν άμεσα στο σημείο, αλλά μόλις έφτασαν διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε μετά την πρόσκρουση και έφυγε από το σημείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Η πορεία της Κιάννα Άντεργουντ

Η Κιάννα Άντεργουντ, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, ξεκίνησε την καριέρα της στην υποκριτική σε ηλικία 7 ετών. Όμως, η συμμετοχή της στην εκπομπή “All That” τη συνέδεσε με εκατομμύρια παιδικά κοινά και την ανέδειξε σε μεγάλη σταρ.

Η εκπομπή ήταν από τα πιο δημοφιλή προγράμματα των 00s και ανέδειξε αστέρια όπως οι Αμάντα Μπάινς, Κέναν Τόμπσον και Νικ Κάννον.

Η Άντεργουντ εντάχθηκε στην εκπομπή το 2005 για την τελευταία σεζόν της πριν την παύση της και, εκτός από την τηλεοπτική της καριέρα, έδωσε τη φωνή της στην κινούμενη σειρά “Little Bill” του Nick Jr.

Επίσης, πρωταγωνίστησε στο Μπρόντγουεϊ στην περιοδεία του “Hairspray”, υποδυόμενη τη Little Inez.

Αργότερα, αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας και επέλεξε μια ήρεμη ζωή στη Νέα Υόρκη.

